Deux semaines après la fin des restrictions, les cas de COVID-19 grimpent au Manitoba

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 et le taux de positivité des tests de dépistage ont augmenté au Manitoba, selon le rapport hebdomadaire de la province.

La province signale 1359 cas confirmés, contre 979 cas la semaine précédente. Le nombre quotidien de personnes ayant réalisé un test est passé de 982 à 1081 personnes et le taux de positivité des tests de dépistage a augmenté de 18,6 % à 13,9 %. Ces données proviennent de la semaine du 27 mars au 3 avril.

Les restrictions sanitaires, dont le port obligatoire du masque, ont pris fin au Manitoba le 15 mars. Les données publiées jeudi dressent donc un portrait de la propagation du virus deux semaines après la fin des restrictions. La période d’incubation de la maladie est d’environ 5 à 10 jours.

Depuis le 20 mars, 18 centres de dépistage ont fermé leurs portes dans la province. Tous les centres de dépistage provinciaux fermeront le 15 avril.

Selon la province, les données de surveillance des eaux usées pour la ville de Winnipeg indiquent une activité continue de la COVID-19, avec une tendance généralisée à la baisse. La province ne ventile pas ces données auprès du public.

Par ailleurs, la province enregistre 141 nouvelles hospitalisations et six morts liées à la COVID-19. La semaine précédente, 111 personnes atteintes par la COVID-19 avaient été admises à l’hôpital et huit personnes étaient décédées du virus.

La province soutient que l’impact des conséquences graves de la COVID-19 reste modéré .

Le rapport précédent faisait état d’une tendance à la baisse des cas de la maladie dans la province lors de la semaine suivant la fin des restrictions.

Les autorités sanitaires au Canada s’accordent pour dire que le pays est sur le point de connaître une sixième vague de COVID-19.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, tient une conférence de presse jeudi à 12 h 30, au sujet de la COVID-19 dans la province.