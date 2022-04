Le procès de René Kègle fixé au 3 octobre

On fait aussi de l’information en format collation.

Une durée de 6 à 7 semaines a été prévue pour ce procès. On sait déjà que son avocate Me Annie-Sophie Bédard a l’intention de présenter une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Jean-Christophe Gilbert, originaire de Massueville, a été assassiné le 2 octobre 2018. Son corps démembré et calciné avait été retrouvé dans un véhicule incendié quelques jours plus tard, le 10 octobre, avec celui de Steve Lamy, sur le chemin Bradley, à Trois-Rivières.

Jean-Christophe Gilbert est la deuxième victime à avoir été identifiée dans la voiture calcinée retrouvée dans le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap, à Trois-Rivières. Photo : Facebook

Le véhicule avait été découvert le même jour que le meurtre d’Ophélie Martin-Cyr, cette jeune femme de 19 ans que René Kègle aurait abattue dans un champ de Yamachiche.

Jean-Christophe Gilbert serait la première victime d’une cavale meurtrière de René Kègle.

La question des deux autres meurtres sera traitée après ce premier procès.

Dossier de Francis Martel

Le dossier de Francis Martel, aussi accusé en lien avec la cavale meurtrière de René Kègle à l’automne 2018, était de retour en cour supérieure ce matin.

Des discussions se poursuivent entre les procureurs pour en arriver à une entente. L’homme est accusé de l’homicide involontaire d’Ophélie Martin-Cyr et de complicité après le fait.

Les avocats affirment avoir bon espoir de présenter une suggestion commune d’ici la fin avril. Il ne resterait que quelques ficelles à attacher.

Pour le moment, le dossier de l’homme dans la trentaine avait été reporté, aux termes des assises, au 9 septembre 2022. Il sera devancé dès que les procureurs auront conclu une entente.

Avec les informations d’Amélie Desmarais