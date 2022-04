La chanson Le monde a bien changé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Le tout va se dérouler le 5 mai, à Fredericton, dans le cadre des activités des Prix de la musique de la côte est (East Coast Music Association ECMA ).

Le groupe, qui célèbre son 45e anniversaire, donnera aussi un spectacle le 6 mai, au Playhouse, à Fredericton, avec les artistes Lisa LeBlanc et Émilie Landry. Cette soirée fait aussi partie de la programmation des East Coast Music Association ECMA .

Le monde a bien changé, d'après un poème de Gérald Leblanc et sur la musique de Pierre Robichaud, est avant tout une chanson d’amour, l’histoire d’un homme qui voit sa vie s’améliorer grâce à l’amour d’une femme.

En fait, ce n’est pas tant le monde autour de lui qui change, mais le regard qu’il porte dessus, à travers le prisme de l’amour , affirme Pierre Robichaud, cité dans un communiqué.

La chanson fait partie du premier album de 1755, qui porte le nom du groupe et qui a été lancé en octobre 1978. Cet album compte plusieurs autres succès qui font chanter et danser des générations d’admirateurs en Acadie comme ailleurs, dont C. B. Buddie, La maudite guerre, U. I. C., Rue Dufferin et Boire ma bouteille.