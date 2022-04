Budget fédéral : des mesures pour le logement attendues par la Chambre de commerce

La pandémie et la migration interrégionale ont peut-être contribué à redéfinir les dossiers prioritaires. De plus en plus de nouvelles personnes viennent s’établir dans la grande région de Trois-Rivières, ce qui est une bonne nouvelle pour la présidente de la Chambre de Commerce et d’industries, Me Cassy Bernier. En tant que notaire, je suis moi-même en mesure de le constater. On a une très grande attractivité. On a besoin de ces gens-là aussi , explique-t-elle, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Mais, l’accueil de ces gens doit pouvoir se faire, que ce soit par la construction de nouveaux logements ou encore par l’utilisation et l’optimisation des bâtiments qui sont déjà en place. C’est cette avenue qui est priorisée par la Chambre. Dans une optique de développement durable : est-ce qu’on peut réutiliser des bâtiments qui sont déjà existants ? De notre côté, c’est une priorité. Ça fait partie de notre planification stratégique , indique Cassy Bernier.

La présidente mentionne que l’aide au logement a été un grand oublié du budget provincial et s’attend donc à des engagements du gouvernement de Justin Trudeau. Je suis très heureuse de voir que ça fera partie des thèmes abordés. On s’attend évidemment à une aide là-dessus, mais surtout, à des solutions et des actions concrètes sur le terrain , mentionne-t-elle.

La question des transports

Depuis plusieurs années, au dépôt du budget fédéral, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières vérifie si de nouvelles sommes sont consacrées pour le projet de train à grande fréquence entre Québec et Toronto et qui passerait par Trois-Rivières. C’est certain qu’on va surveiller ça attentivement. M. Marchand, à Québec, a eu une belle nouvelle relativement au tramway. Donc, on voit au niveau des paliers de gouvernement l’importance, notamment, de toutes ces installations-là. Le développement durable fait partie des préoccupations , note Cassy Bernier.

Le trajet envisagé du TGF qui reliera Toronto et Québec. Photo : Radio-Canada / Google Earth

Et, puisque le Canada connaît une forte période d’inflation et que les projets coûtent de plus en plus cher, le gouvernement devra inévitablement faire des choix. Lorsqu’on lui pose la question à savoir quel projet devrait être privilégié entre l’agrandissement de l’aérogare et le TGV, la présidente de la Chambre est déchirée. Le rayonnement de la ville à l’extérieur est extrêmement important. On l’a vu aussi avec la venue du camp d’entraînement des Alouettes. Le tourisme sportif va passer par ces transports-là. Donc, je ne peux pas vous dire qu’il y en a un plus important que l’autre , justifie-t-elle.

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières souhaite des investissements pour soutenir l’avancement de ces deux projets importants pour le développement de la ville et de la région.