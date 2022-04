Présidentielle française : les candidats jettent leurs dernières forces avant le 1er tour

Les douze candidats à la présidentielle française jetaient jeudi leurs dernières forces dans la bataille pour convaincre les électeurs avant le premier tour dimanche, alors que l'écart s'est resserré entre les deux favoris, le président sortant Emmanuel Macron et son adversaire d'extrême droite Marine Le Pen.

Deux grands défis s'imposent avant la fin officielle, vendredi à minuit, de cette première partie de campagne – qui sera suivie d'un second tour le 24 avril – : mobiliser leurs partisans alors que l'abstention pourrait flirter ou dépasser le record de 2002 (28,4 %) et aller chercher les indécis, qui représentent un tiers des personnes certaines d'aller voter.

Pour y parvenir, ils se démultiplient dans les rassemblements publics ou dans les médias.

D'après les différents sondages, les deux candidats qui devraient se hisser au second tour sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui a mené une campagne de terrain, sans grand-messe électorale, axée sur le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Elle va tenir jeudi soir un rassemblement à Perpignan, dans le sud de la France, une ville acquise à son parti.

Emmanuel Macron est lui entré en campagne tardivement, d'abord par calcul politique, puis accaparé par la guerre en Ukraine. Son objectif est de ne pas trop s'impliquer dans la bagarre du premier tour pour se concentrer sur le second.

Il prend garde à ne pas avoir de débats directs avec les autres candidats, ce qui a fait dire jeudi au candidat communiste Fabien Roussel que la campagne était sous morphine et que le refus de débattre du président était grave .

Dans ce contexte, Marine Le Pen surfe sur une dynamique de campagne positive et les écarts dans les intentions de vote au second tour tendent à se resserrer. Depuis plusieurs années, elle polit l'image autrefois abrasive de son parti, et profite de son choix de faire campagne sur le pouvoir d'achat, tout comme d'autres candidats.

C'est en effet le principal enjeu pour les électeurs, d'après différentes études.

La guerre en Ukraine, elle, n'a pas véritablement le même statut que les questions de pouvoir d'achat, d'environnement, et même les questions d'immigration et de sécurité , a souligné Martial Foucault, directeur du Cevipof, sur la chaîne Public Sénat.

La bataille du pouvoir d'achat

Selon une étude de ce centre de recherche rattaché à l'école Sciences Po, 55 % des Français se sentent mécontents, mais pas en colère, 37 % en colère et 8 % seulement satisfaits et apaisés .

Le vote est un moment où on révèle un certain nombre de crispations, de mécontentements, la colère peut se manifester dans le vote ou dans le non-vote, en privilégiant les formes d'abstention , selon M. Foucault.

Sur le pouvoir d'achat, le président candidat a promis mercredi soir d'indexer les retraites sur l'inflation dès cet été , sans attendre l'indexation annuelle en janvier, tout en réaffirmant qu'il faudrait mener la réforme des retraites à l'automne .

Notre objectif est d'abord de conforter notre avance, éviter qu'elle (Marine Le Pen) soit devant au premier tour , a confié à l'AFP un membre de la majorité présidentielle.

Derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon est aussi en progression régulière dans les sondages, sans pour autant parvenir à accrocher la deuxième place.

Mais il met les bouchées doubles et son parti La France insoumise (LFI) multiplie les réunions publiques, au moins une dans chaque département.

L'autre candidat d'extrême droite Éric Zemmour, celle de droite Valérie Pécresse et l'écologiste Yannick Jadot ont eux décroché, selon les sondages. Ils tiennent tous des rassemblements dans différentes villes.