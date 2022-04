Tempête et travaux majeurs sur Henri-IV au menu à Québec

Les automobilistes de Québec devront s'armer de patience et de prudence au cours des prochains jours. D'abord, une importante dépression s'amène sur la région à compter de jeudi soir, le tout suivi par d'importants travaux sur Henri-IV qui risquent de causer bien des maux de tête tout au long du week-end.

Parlons d'abord de cette damnée Dame nature. La tempête qui remonte la côte est, forçant d'ailleurs l'annulation de matchs marquant l'ouverture de la saison du baseball majeur (un sport d'été, rappelons-le), est à nos portes.

Un cocktail de pluie, de neige ainsi que du grésil devrait s'abattre sur la grande région de Québec dès jeudi soir, particulièrement dans les secteurs au nord du fleuve.

L'accumulation de neige pourrait même atteindre 15 centimètres dans les secteurs montagneux, selon le plus récent bulletin spécial d'Environnement et Changement climatique Canada.

Une tempête à Québec le 4 avril 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Québec devrait pour sa part être arrosée d'une quinzaine de millimètres de pluie et grésil. Des rafales de vent de 50 km/h sont anticipées.

Les conditions routières devraient donc être glissantes sur l'ensemble du réseau métropolitain de Québec lors de l'heure de pointe, vendredi matin.

Il est conseillé d'éviter les déplacements non essentiels, surtout pour les automobilistes qui ont troqué les pneus d'hiver pour ceux d'été.

Travaux majeurs sur Henri-IV

Malgré les indications contraires de Dame nature, la saison estivale s'amène lentement mais sûrement.

La fin de la tempête devrait d'ailleurs coïncider avec les premiers grands travaux de la saison 2022 des cônes orange.

Et le ministère des Transports (MTQ) part ça en grand. Un tronçon de l'autoroute Henri-IV sera fermé complètement dans le secteur de Sainte-Foy.

Cette entrave majeure est nécessaire afin de procéder à la démolition d’un pont d’étagement du chemin des Quatre-Bourgeois.

Des congestions importantes sont ainsi à prévoir sur les autoroutes liées à Henri-IV, telles que Duplessis, Félix-Leclerc ainsi que Charest.

Des travaux préparatoires au projet de tramway auront lieu durant presque toute l'année 2022 sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Horaire de fermeture et détours

Du vendredi 8 avril, à 19 h, au lundi 11 avril, à 5 h 30, Henri-IV nord sera interdite à la circulation entre l’autoroute Duplessis (A540)/boulevard Laurier (R175) et le boulevard du Versant-Nord.

Le détour se fera notamment via l’autoroute Duplessis en direction nord et via l’autoroute Félix-Leclerc en direction est.

Selon le même horaire, une fermeture complète de l'autoroute Henri-IV sud aura lieu entre l’autoroute Charest (A440)/Félix-Leclerc (A40) et le boulevard Hochelaga.

Le détour se fera via l’autoroute Félix-Leclerc (A40) en direction ouest et via l’autoroute Duplessis (A540) en direction sud.

Conscient des problèmes que risque d'engendre ces travaux, le MTQ invite les automobilistes à éviter le secteur ou planifier leurs déplacements en conséquence.

Des policiers risquent d'être présents dans le secteur pour gérer la circulation.