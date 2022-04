La Force policière d’Edmundston se dote de caméras corporelles

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon le chef Alain Lang, l’objectif est d’en acquérir une quinzaine bientôt une fois l'évaluation du projet terminée.

Les caméras serviront comme outil de responsabilité et de transparence. Les vidéos recueillies pourraient également servir dans le cadre d’enquêtes.

M. Lang utilise l’exemple du témoignage d’un policier en cours dans une affaire de conduite avec facultés affaiblies, qui se base souvent sur ses observations et le comportement d’un conducteur au moment de son arrestation.

C’est facile pour un policier d’être en cours et de dire que la personne avait les yeux rougis, un langage incohérent et sentait l’alcool. Lorsque vous le voyez sur une vidéo, cela montre le langage corporel d’une personne, la façon dont elle agit. Alors ça nous donne plus de preuves dans notre cas , souligne-t-il.

La Force policière d’Edmundston utilisait déjà des caméras dans ses véhicules couplées à des enregistreuses sonores pour les policiers, mais M. Lang souligne que des problèmes de synchronisation surviennent à l’occasion.

Les leçons de Chantel Moore

Les policiers ne portaient pas de caméra corporelle lors de l’intervention qui a mené au décès de Chantel Moore. Une enquête du coroner est prévue en mai à Fredericton.

Chantel Moore (gauche) et Rodney Levi (droite) ont été tués par des policiers en juin 2020 au Nouveau-Brunswick. Photo : Courtoisie

À la suite d’une telle enquête en lien avec la mort d’un autre Autochtone du Nouveau-Brunswick, Rodney Levi, il avait été recommandé de déployer plus rapidement les caméras corporelles au sein des corps policiers.

Le criminologue à l’Université St Thomas Michael Boudreau pense que de tels appareils auraient pu permettre de mieux comprendre ce qui s’est passé le soir de la mort de Chantel Moore.

Reste selon lui la question de l’utilisation. Il se demande quelles seront les normes imposées aux policiers.

Le chef Lang indique que les policiers doivent activer leur caméra et enregistrer le matériel recueilli dans de nombreuses situations, par exemple lors de cas liés à la santé mentale ou si un crime se déroule, comme un vol.

Il ajoute que les policiers ne seront pas tenus d’activer leur caméra lors d’un appel pour vérifier le bien-être d’une personne, mais que les caméras possèdent un mécanisme qui permet aux policiers d’enregistrer une vidéo, même si elles n’ont pas été programmées pour être sauvegardées.

C’est ce qu’on appelle un enregistrement après les faits et la caméra a quand même vu l’incident , explique-t-il.

Les corps policiers municipaux de Bathurst, Saint-Jean, Kennebecasis et Fredericton ont déjà commencé à utiliser les caméras.

La Gendarmerie royale du Canada GRC devrait déployer l’utilisation des caméras corporelles partout au pays cette année.