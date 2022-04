L’Estran insiste, la population a besoin d’un CPE

Un projet de CPE de 24 places devait être créé dans la zone de Grande-Vallée, Cloridorme, Petite-Vallée et Murdochville, mais le projet proposé par l’Estran a finalement été refusé.

La réponse a été reçue dans les derniers jours. Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard, s’explique mal le refus du ministère de la Famille, car les besoins sont grandissants sur le territoire.

Une rencontre virtuelle pour mieux comprendre cette décision et apporter des arguments est prévue vendredi avec la députée, Méganne Perry Mélançon et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. les élus, les parents veulent savoir

Grande-Rivière travaillait depuis plus d’un an sur le projet. Le projet a été recommandé, en mars, par le comité consultatif du ministère de la Famille, rapporte le maire. Un bâtiment avait même été ciblé.

En entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, Noël Richard a expliqué qu’il s’agit d’un besoin important pour le secteur ouest de la MRC de La Côte-de-Gaspé dont la population est en croissance et qui a accueilli de nombreuses jeunes familles au cours des cinq dernières années.

Des données qui diffèrent

Selon le maire, le ministère justifie son refus par le fait qu’il s’agit d’un tout petit Centre de la petite enfance CPE de 24 places alors que la norme est de 60 places. Québec calcule qu'un si petit Centre de la petite enfance CPE n’est pas rentable ce que contredit le plan d’affaires déposé par le secteur de l’Estran.

Noël Richard souligne qu’il y a aussi une incohérence entre la réalité du terrain et les projections du ministère. Les données du ministère et les données qu’on a localement ne sont pas les mêmes , dit-il. Quand on a fait le décompte, il nous manquait une trentaine de places. Le ministère nous dit qu’on est en surplus de quatre places.

Comme plusieurs villages en Gaspésie, Grande-Vallée attire de plus en plus de jeunes familles (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Selon Québec, les places en garderie seraient pourvues à 113 %. Le maire a donc demandé un nouveau décompte des places manquantes.

Le dossier est aussi plus complexe parce que l’Institut de la statistique du Québec prévoit une décroissance de la population du secteur. Le ministère nous dit qu’on est en décroissance, mais ne prend pas en compte qu’on puisse croître aussi , rétorque le maire Richard.

Un Centre de la petite enfance CPE est justement un outil qui permet d’assurer le maintien et la croissance de la population, fait-il valoir.

À l’inverse, le maire ajoute que plusieurs projets de développement économique sont en marche dans l’Estran, l’absence de Centre de la petite enfance CPE pourrait devenir un obstacle.

Enfin Québec inclut Murdochville dans le territoire desservi ce que les élus considèrent comme est une incongruité étant donné la distance entre Murdochville et les villages de la côte.