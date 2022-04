Un embargo sur l’importation de charbon russe en vigueur seulement à la mi-août?

Le scénario initial prévoyait une période d'extinction progressive de 90 jours pour les contrats en cours, mais l’Allemagne, principal pays importateur de charbon russe dans l’Union européenne, aurait fait pression pour repousser la mesure d’un mois.

L’arrêt des importations de charbon est la mesure phare de la nouvelle vague de sanctions contre Moscou que la Commission européenne a proposée en réaction à la découverte de crimes de guerre présumés commis par l'armée russe dans la ville ukrainienne de Boutcha.

L'Union européenne pourrait s'accorder jeudi ou vendredi sur un cinquième train de sanctions à l'encontre de la Russie, a déclaré jeudi le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Cet après-midi, peut-être, ou demain au plus tard , a déclaré le chef de la diplomatie européenne à son arrivée à une réunion de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Les nouvelles sanctions économiques devraient prendre effet à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, permettant à la Russie d'exporter du charbon vers l'Union européenne UE jusqu'à la mi-août dans le cadre des contrats existants.

Le Parlement européen vote pour un embargo immédiat

Alors que les discussions se poursuivent parmi les représentants de l’Union européenne, le Parlement européen a adopté jeudi, avec une large majorité (513 voix pour, 22 contre et 19 abstentions), une résolution exigeant un embargo total et immédiat sur les importations de pétrole, de charbon de combustible nucléaire et de gaz russes.

C'est un moment très important et une étape significative. La position du Parlement est claire et envoie le plus fort des messages de soutien à ceux qui se trouvent sur la ligne de front , a affirmé la présidente de l'institution, Roberta Metsola, après le vote de cette résolution non contraignante.

La résolution prévoit aussi d’intensifier les livraisons d’armes à l’Ukraine. Les Vingt-Sept se sont entendus sur une enveloppe d’un milliard d’euros à cet effet.

« Cela peut paraître beaucoup, mais un milliard d'euros, c'est ce que nous payons chaque jour à Poutine pour l'énergie qu'il nous fournit. » — Une citation de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne

Le Parlement invite également l'Union européenne UE à couper l'accès des banques russes au système financier international Swift (sept établissements sont pour l'instant privés d'accès) et à interdire le transport routier et maritime de marchandises vers la Russie.

Les eurodéputés affirment en outre que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que les actes de Vladimir Poutine et du président bélarusse Alexandre Loukachenko soient poursuivis comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité .

Finalement, les eurodéputés réclament la création d'un fonds pour la reconstruction de l’Ukraine après la guerre, semblable au plan Marshall.