La province et les patients au Manitoba attendent plus d’aide du fédéral en santé

Tous les premiers ministres sont d'accord pour demander au gouvernement fédéral d'augmenter les fonds sous forme de transferts canadiens en matière de santé , a-t-elle souligné, mercredi, au palais législatif du Manitoba.

Le gouvernement fédéral a promis deux milliards de dollars aux provinces pour aider à réduire ces arriérés, qui se sont accrus pendant la pandémie.

Malgré la création d’un groupe de travail au Manitoba, la situation devient critique pour les plus de 150 000 cas de retard de chirurgies et de procédures diagnostiques, selon Doctors Manitoba.

Pour la Winnipégoise, Brenda Spearman, qui fait partie de ces dizaines de milliers de patients en attente d’une chirurgie et de diagnostics, il n’est pas normal de devoir attendre aussi longtemps pour un soulagement de sa douleur chronique.

Brenda Spearman, avec son mari Wayne, attend une IRM depuis septembre. Elle souffre de douleurs chroniques au cou et au dos et a besoin de la procédure pour déterminer si elle peut subir une neurochirurgie. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

La femme qui souffre de maux de dos chronique a appris récemment qu'elle subirait une IRM, en juin prochain.

Vous devez avoir ces IRM pour prouver que vous avez besoin d'un neurochirurgien , a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle aimerait être inscrite sur une liste d'attente provinciale pour une chirurgie de la colonne vertébrale.

Tous les regards sont donc tournés vers les libéraux de Justin Trudeau pour voir s'ils répondront à cette demande, et tiendront d'autres engagements comme le régime de soins dentaires fédéral pour les familles à revenu moyen et faible et des soins pharmaceutiques plus abordables, qui devraient tous deux coûter des milliards de dollars.

Le budget fédéral sera déposé jeudi à 15 h (heure du Centre)

Repenser autrement le système de santé

Le dépôt du budget fédéral et les attentes du Manitoba en matière de santé coïncident avec la journée mondiale de la santé.

À cette occasion, les professionnels de la santé de partout au Canada se joignent à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour appeler à une transition vers une société explicitement axée sur le bien-être.

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre du Canada et aux premiers ministres provinciaux, 82 professionnels de la santé et 38 organismes de santé demandent des actions pour garder les humains et la planète en bonne santé et favoriser un mouvement pour créer des sociétés axées sur le bien-être.

Cette lettre ouverte rappelle l’un des principes de Charte genevoise du bien-être, selon lequel Les sociétés de bien-être fournissent les bases permettant à tous les membres des générations actuelles et futures de prospérer sur une planète saine, où qu'ils vivent.

Avec les informations de Bartley Kives.