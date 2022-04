Fusillade de Portapique : le chef d’équipe blâme la GRC pour le manque d’aide

Le chef de l'équipe tactique de la GRC de la Nouvelle-Écosse a quitté la force frustré six mois après avoir répondu à la fusillade de masse qui a commencé à Portapique, en Nouvelle-Écosse. Il a dit aux avocats de l'enquête publique que les infligés par son employeur étaient pires que la « zone de guerre« abus » » à laquelle son équipe a été confrontée lors du massacre d'avril 2020.

On fait aussi de l’information en format collation.

Je ne m'attends pas à ce que la haute direction nous combatte et nous maltraite , confie Tim Mills. Surtout quand j’ai donné le meilleur de moi-même.

Les 18 et 19 avril 2020, Tim Mills était le chef de l'équipe d'intervention d'urgence de 13 personnes qui a répondu aux situations à haut risque dans toute la Nouvelle-Écosse, sauf dans la région métropolitaine d'Halifax et la région de Sydney.

Le travail impliquait généralement de se rendre sur les scènes de crime au milieu de la nuit. Les membres de l'équipe étaient entraînés pour faire face à des tireurs actifs comme celui de 2014 qui a tué trois gendarmes et en a blessé deux autres à Moncton. Mais, Tim Mills explique qu'ils avaient plus souvent affaire à des personnes armées qui avaient besoin d'être contenues.

À Portapique, puis à Glenholme, Debert, Shubenacadie et Enfield, ils ont été confrontés à une situation inhabituelle : un carnage s'étendant sur une vaste zone et un homme armé en liberté qui filait entre les communautés tuant des gens au hasard.

Alors qu'il poursuivait le tireur en direction d'Halifax, Tim Mills est tombé sur le corps de sa collègue tuée, l’agente Heidi Stevenson. Il a aussi appris d'un témoin que le tireur venait de s'enfuir dans le VUS d'une autre victime. En moins d'une demi-heure, l'un des officiers tactiques et un maître-chien avec qui il voyageait ont tiré et tué le tireur après l'avoir reconnu dans une station-service.

Les derniers instants de la traque du suspect, le 19 avril 2020 à une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Moncton c’était grave, vraiment grave et c'était dix fois pire que Moncton. C'était une zone de guerre ,Tim Mills, chef d'équipe tactique pendant la fusillade de Portapique.

Tim Mills est fier de la façon dont son équipe a réagi avec les outils et les ressources dont elle disposait. Mais il avoue avoir fait face à d'énormes défis, notamment le manque de personnel, l'absence de soutien aérien pendant la nuit et l'absence de technologie pour localiser les membres de l'équipe tactique dans la sombre subdivision où la violence a commencé.

Il dit que la direction de la Gendarmerie royale du Canada GRC ne s'est jamais présentée personnellement dans les jours qui ont suivi et n'a pas tenu ses promesses de soutenir la santé mentale de son équipe. Il dit que des agents tactiques à temps partiel n’ont eu que quelques jours pour décompresser.

Manque de personnel

Lorsque l'appel est arrivé pour se précipiter à Portapique ce samedi soir d'avril, Tim Mills dit que son équipe manquait de cinq personnes avec seulement cinq membres à temps plein et huit officiers qui travaillaient à temps partiel en plus de faire leurs quarts de travail généraux.

C’est pour ça qu’il a décidé de rester avec le groupe pour être une personne de plus sur le terrain au lieu de mener des opérations tactiques et de travailler aux côtés du commandant des incidents critiques et de superviser la réponse depuis le poste de commandement, comme le feraient normalement les chefs d'équipe.

La recherche du suspect le 19 avril 2020 s'est déroulée sur une centaine de kilomètres, dont ici à Debert, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Autre problème la technologie. Tim Mills explique que son équipe avait accès à un logiciel qui cartographiait des icônes montrant où les membres et leurs véhicules étaient positionnés. Ils pouvaient insérer une adresse pour que les gens puissent voir où elle se trouvait par rapport à leur position.

C'était génial , dit l’agent.

Si vous deviez contenir une maison, vous savez où étaient vos tireurs d'élite, et tout le monde.

L’équipe avait commencé à utiliser cette application quelque temps après la fusillade de Moncton, mais l'application est passée aux oubliettes et n'a pas été mise à jour . Ce qui fait que le soir de Portapique ils avaient toujours les appareils, mais ils n'étaient pas meilleurs que des presse-papiers , raconte Tim Mills.

Pas d'yeux dans le ciel

Autre défi, l’équipe n’a pas eu accès à une aide aérienne immédiate. L'hélicoptère de la Gendarmerie royale du Canada GRC à Moncton était en panne pour maintenance, et selon Tim Mills c’est un scénario très courant.

Ce qui est triste, c'est que je ne m'attendais à rien parce qu'il semble que 80% du temps, vous appelez les services aériens et ils ont une raison pour ne pas venir , dit-il. Aussi bien dire qu’eux aussi sont surchargés,ils n'ont pas la main-d'œuvre pour répondre aux demandes.

Il explique comment la capacité de localiser les signatures thermiques d'en haut aurait aidé à localiser Clinton Ellison, qui a appelé le 911 alors qu'il se cachait dans les bois après avoir découvert le corps de son frère. Ça aurait aussi pu aider à localiser la femme du tireur, Lisa Banfield, qui s'est cachée dans les bois pendant des heures après avoir échappé à la violence de son partenaire.

L'importance du soutien aérien n'est pas une idée nouvelle. Il a été abordé dans plusieurs recommandations découlant de la fusillade de Moncton.

C'est inestimable et ça a été identifié comme inestimable auparavant , rappelle l’agent Mills. Il raconte comment un hélicoptère a fait une énorme différence plus tard en 2020 lorsque son équipe a été appelée pour rechercher un fugitif à Bridgewater.

Gestion décevante

Avec le recul, Tim Mills dit avoir été très frustré par la façon dont la Gendarmerie royale du Canada GRC a géré son équipe dans les semaines et les mois qui ont suivi la fusillade.

Les membres à temps partiel de son équipe d’urgence ont dû reprendre leurs quarts de travail régulier la fin de semaine suivant la tragédie. Certains d'entre eux sont venus le voir et lui ont expliqué qu'ils avaient besoin de plus de temps.

Pas une seule personne de la direction n'est venue nous voir, pour dire merci, ou vous savez, comment ça va? Rien et nous sommes dans le même bâtiment , dit Tim Mills.

Inquiet pour la santé mentale de son équipe,il a demandé à son équipe d'être détachée et affectée à un travail de bureau.

Malgré la demande, Tim Mills a appris que les agents à temps partiel devaient toujours se présenter pour leurs quarts de travail régulier une semaine après la fusillade

À son avis, c'est ce qui a fait que cinq membres de l'équipe sont tombés malades. Et ça a provoqué des tensions au sein de l’équipe soudée, car certains membres ont estimé qu'ils subiraient des répercussions s'ils faisaient de même.

Tim Mills dit avoir déposé une plainte interne concernant le traitement de son équipe qui n'a pas été suivie pendant des mois.

Au cours de toute l'année 2020, l'équipe d'intervention d’urgence a été appelée pour 70 incidents, soit environ le double des années précédentes. Photo : Robert Short/CBC

Au cours de toute l'année 2020, l'équipe d'intervention d’urgence a été appelée pour 70 incidents, soit environ le double des années précédentes. Tim Mills croit que c’est en partie en raison d'une prudence et d'une inquiétude supplémentaires après Portapique. Mais il dit que ce n'est pas ce travail qui l'a atteint. Il raconte qu'au milieu de l'agitation, il a commencé à avoir des problèmes de sommeil et c’était mentalement épuisant , donc il a décidé de prendre sa retraite.

J'ai répondu à des plaintes d'armes à feu, je suis allé à Moncton, j'ai tiré sur des gens avant , confie-t-il. Mais, il croit que le traitement qu'il a subi de la part de la haute direction était pire que tout ce qu'il a pu endurer pendant ses années de service.

Après huit mois de congé, il a officiellement quitté la Gendarmerie royale du Canada GRC en juillet 2021 après 29 ans.

Tim Mills travaille maintenant pour le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, et il a refusé une entrevue, mais pas avant de préciser qu'il avait toujours voulu témoigner durant les audiences de l'enquête publique.