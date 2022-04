4e dose contre la COVID-19 : la Saskatchewan attend les recommandations du CCNI

On fait aussi de l’information en format collation.

Il l’a fait savoir mercredi alors que le Comité consultatif national de l'immunisation CCNI a annoncé un peu plus tôt cette semaine que la quatrième dose du vaccin est fortement recommandée auprès des personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que des personnes vivant dans les centres de soins de longue durée.

Selon Paul Merriman, il faudra attendre encore un peu pour savoir si la quatrième dose sera distribuée à toute la population.

« C’est un processus, comme cela a été fait avant. Des recommandations viennent du CCNI et nous consultons les experts en santé publique de la province. Ces derniers prennent une décision et nous donnent leur recommandation. » — Une citation de Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

La quatrième dose pas recommandée pour la population générale

Jusqu’ici, elle est accessible aux Saskatchewanais qui ont reçu un don d’organe trois mois après l’injection de leur troisième dose ainsi qu’aux personnes qui vivent dans des centres de soins de longue durée.

Le médecin-chef intérimaire de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, le Dr Cory Neudorf appuie l’idée selon laquelle cette quatrième dose du vaccin ne devrait pas être distribuée à la population générale en Saskatchewan.

« Nous avons besoin de plus d’informations scientifiques avant de procéder à la distribution de cette deuxième dose de rappel auprès de la population générale en Saskatchewan » — Une citation de Dr Cory Neudorf, médecin-chef intérimaire de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan

Le Dr Cory Neudorf affirme que les personnes vulnérables à certaines maladies doivent être priorisées.

Avec les informations de Theresa Kliem

