Le GNL américain au secours de l’Europe

On fait aussi de l’information en format collation.

La Commission européenne a proposé un embargo sur le charbon russe qui pourrait ensuite s’étendre au pétrole. Pour le gaz toutefois, ce ne sera pas évident, comme l’a encore une fois reconnu le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

Nous devons envisager de dures sanctions, mais, à court terme, les livraisons de gaz russe ne sont pas substituables et les interrompre nous nuirait plus qu'à la Russie , a-t-il déclaré lundi.

Les Européens importent environ 155 milliards de mètres cubes de gaz de la Russie annuellement. Si, pour remplacer le charbon et le pétrole russe, ils peuvent se tourner vers d’autres fournisseurs, c’est bien plus difficile pour le gaz à cause des infrastructures nécessaires.

C’est là que pourraient intervenir les États-Unis, premier producteur mondial de gaz naturel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les États-Unis étaient déjà la première source de gaz naturel liquéfié (GNL) pour l’UE et le Royaume-Uni avant le conflit avec l’Ukraine, mais le gaz naturel liquéfié GNL ne représente qu’une faible partie des importations de gaz européennes. La très grande majorité du gaz consommé en Europe arrive encore par gazoduc en provenance de Russie.

Les tensions avec la Russie représentent toutefois une occasion que certains aux États-Unis n’entendent pas laisser passer.

Les prix du gaz naturel sont si élevés en ce moment que vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous avez du gaz à exporter , explique Samantha Gross, directrice de l’Initiative pour la sécurité énergétique et le climat à la Brookings Institution, à Washington. C'est certainement quelque chose que les investisseurs vont prendre en compte.

« Il y a aussi les enjeux politiques. Des politiciens de droite réclament qu’on augmente le nombre de forages pour répondre à la demande en combustibles fossiles. » — Une citation de Samantha Gross, chercheuse à la Brookings Institution

Le sénateur Joe Manchin lors d'une conférence de presse au Capitole, à Washington, le 3 mars 2022. Photo : Getty Images / Alex Wong

On a vu ainsi le sénateur démocrate Joe Manchin, président de la commission sénatoriale de l'énergie, presser l’administration Biden de forcer l’achèvement du gazoduc Mountain Valley, qui pourrait transporter, à travers la Virginie-Occidentale et la Virginie, 2 millions de mètres cubes (Mmc) de gaz par jour vers des ports méthaniers de la côte est pour éventuellement être transformés en gaz naturel liquéfié GNL .

Pourquoi pas? Nous en avons besoin pour le gaz naturel liquéfié GNL , et le gaz naturel liquéfié GNL va remplacer le gaz sale de la Russie , a-t-il déclaré à Bloomberg.

Un plan pour contrer la dépendance

Le 25 mars, les Américains et les Européens se sont entendus sur un plan qui prévoit une augmentation de l’envoi de gaz naturel liquéfié GNL américain vers l’Union européenne UE et la recherche de partenariats avec d’autres producteurs, comme le Qatar et l’Australie. Ils visent à remplacer au moins 15 millions de mètres cubes Mmc de gaz russe en 2022.

L’augmentation de l’exportation du gaz américain ne se fera toutefois pas du jour au lendemain, précise Simon Langlois-Bertrand, chercheur associé à l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, spécialiste en questions énergétiques. Si la production américaine de gaz naturel est très importante, la consommation l’est tout autant. Pour l'instant, il y a au-dessus de 90 % du gaz naturel qui est consommé à l’interne , souligne-t-il. Les États-Unis ne peuvent donc simplement rediriger ce flux vers l'Union européenne.

De plus, même si la production devait augmenter de façon exponentielle, les terminaux de liquéfaction existants ne suffiraient pas à la demande. La construction de nouvelles installations prendra des années.

Ensuite, le gaz naturel liquéfié GNL qui arrive par bateau sur les côtes européennes doit être regazéifié. Là aussi, les installations manquent. La majorité d’entre elles se trouvent dans le sud de l’Union européenne UE , en Espagne, au Portugal et en Turquie. L'Allemagne ne dispose actuellement d’aucun terminal de regazéification.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’acheminement du gaz à travers le continent est également problématique.

L'obstacle principal, c'est la capacité des installations : à la fois le port pour liquéfier et exporter [dans le pays d’origine], puis le port pour accueillir, c'est-à-dire remettre le gaz naturel liquéfié GNL sous forme de gaz, et le réinjecter dans des réseaux de distribution gaziers , explique Simon Langlois-Bertrand.

« Toutes les infrastructures ont été construites pour importer de l'Est, et transférer vers l'Ouest. Ça demanderait donc une réorientation des réseaux de distribution. C'est un casse-tête logistique assez important. » — Une citation de Simon Langlois-Bertrand, chercheur associé à l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal

Certains proposent de mettre en place des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), qui permettraient de pallier temporairement le manque de terminaux méthaniers. Beaucoup moins chers et plus rapides à installer que ces derniers, les terminaux flottants, qu’on amarre près du rivage, sont mobiles et peuvent donc être déplacés selon les besoins.

Stratégie à trois volets

Le gaz naturel liquéfié GNL peut contribuer à régler le problème, mais ce n’est pas la solution miracle pour l’Union européenne UE , souligne Simon Langlois-Bertrand.

C’est toujours une stratégie à trois volets : diversifier les sources d'importation, mais aussi réduire la demande et accélérer le déploiement des énergies renouvelables , explique-t-il.

À défaut de gaz, on risque de voir certains États avoir plus souvent recours au charbon pour alimenter les centrales électriques, du moins à court terme, pense Samantha Gross. C’est une solution relativement simple, même si elle ne peut être employée à long terme à cause des engagements de décarbonation des pays européens.

La demande de chauffage résidentiel, par contre, sera plus difficile à réduire, croit-elle.

Ce n'est pas parce que la technologie n'est pas là, c’est plutôt que ce sont des millions de propriétaires de bâtiments qui devront remplacer les fournaises ou les radiateurs à gaz dans leurs bâtiments par des thermopompes.

« Il y a tellement de parties impliquées et tellement d’acteurs qui auront besoin de prendre des décisions. Juste la demande en techniciens spécialisés sera impossible à combler. » — Une citation de Samantha Gross, chercheuse à la Brookings Institution

L’Union européenne UE estime que 15,5 millions de mètres cubes Mmc pourraient être épargnés annuellement grâce aux thermopompes et à l’utilisation de thermostats intelligents, notamment.

Des travailleurs assemblent des panneaux solaires pour bâtir une centrale photovoltaïque flottante sur le lac Silbersee, en Allemagne, le 1er avril 2022. Photo : Getty Images / INA FASSBENDER

Le troisième volet implique le remplacement de 20 millions de mètres cubes Mmc grâce à l'énergie solaire et éolienne. Cela implique d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour la production d'électricité, particulièrement dans les pays où ils en sont à des pourcentages faibles, mais où c'est moins un problème à court terme d'intégrer ces sources-là dans le réseau électrique , observe Simon Langlois-Bertrand.

Un processus cahoteux

Certains craignent que la crise provoquée par l’invasion de l’Ukraine ne relègue au second plan la lutte contre les changements climatiques. Se libérer de la dépendance au gaz russe pourrait en effet impliquer un recul dans les plans de réduction des gaz à effet de serre GES , du moins à court terme.

D’abord par l’utilisation de sources d’énergie plus polluantes que le gaz, comme le charbon, et par la construction d’infrastructures lourdes, comme les terminaux méthaniers. C’est un enjeu important, reconnaît Mme Ross.

« Beaucoup de gens pensent que la transition énergétique est un processus assez fluide où l'on passera d'un système à l'autre, mais en fait ça risque d’être assez cahoteux. » — Une citation de Samantha Gross, chercheuse à la Brookings Institution

Nous essayons de faire deux choses en même temps : nous devons alimenter le système énergétique que nous avons, parce que nous ne pouvons pas le changer rapidement, mais il faut aussi penser à le transformer. Nous pouvons donc être coincés avec certains actifs qui devront être retirés avant la fin de leur durée de vie utile. Mais on ne peut pas non plus se passer d'électricité ou de chauffage en attendant.

La construction d’infrastructures pour les combustibles fossiles, aux États-Unis et en Europe, est pourtant l’inverse de ce que les États devraient être en train de faire s'ils veulent respecter leurs engagements pour lutter contre les gaz à effet de serre GES .

Un choix que la Lituanie a pris, avec tous les risques que cela implique. Nous sommes le premier État membre de l’Union européenne UE parmi les pays fournisseurs de Gazprom à devenir indépendant des approvisionnements en gaz russe, et c’est le résultat d’une politique énergétique cohérente sur plusieurs années et de décisions opportunes en matière d’infrastructures , a annoncé le ministre lituanien de l’Énergie, Dainius Kreivys, le 2 avril.

Le pays importera dorénavant du gaz naturel liquéfié GNL par le terminal de Klaipėda, symboliquement baptisé Indépendance .

C’est un petit pays [2 millions d’habitants] alors leurs demandes énergétiques ne sont pas bien grandes. Mais c’est important symboliquement , croit Mme Ross.