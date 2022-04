La consommation de marijuana pourrait être permise en public en C.-B.

La Colombie-Britannique évalue la possibilité de permettre la consommation de cannabis dans des lieux publics pour répondre à la demande, aider les entreprises et favoriser l’achat légal.

Le gouvernement demande l’avis des Britanno-Colombiens à ce sujet dans un sondage qui sera disponible en ligne jusqu’au 8 mai.

Dans un document qui détaille les options considérées et leurs avantages et désavantages, la province décrit un espace public de consommation de marijuana comme une entreprise ou un événement qui pourrait vendre et permettre la consommation de marijuana.

La province donne en exemple des cafés, des bars-salons, des concerts, des festivals et des spas.

La consommation pourrait notamment être permise dans un espace délimité en plein air lors d'un festival ou encore lors d’une visite guidée à une plantation ou une entreprise de fabrication de produits du cannabis qui offrirait des échantillons.

La province espère ainsi favoriser l'achat légal de cannabis. Selon Statistique Canada, en 2020, 55 % des achats de cannabis récréatif en Colombie-Britannique se faisaient toujours sur le marché noir.

Les entreprises de cannabis nous ont dit que des espaces publics de consommation pourraient aider l’industrie à être plus viable économiquement et à mieux répondre aux besoins des clients, explique le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique Mike Farnworth.

D'autres personnes ont toutefois soulevé des inquiétudes par rapport à la santé et la sécurité, ajoute le ministre.

Parmi les impacts négatifs évoqués dans le rapport de la province, il est question de l’impact sur la santé , du nombre de personnes qui consomment du cannabis, de la conduite avec facultés affaiblies et de la consommation jumelée de cannabis et d’alcool.

Si des espaces de consommation publics sont permis, la province précise que ceux-ci devront respecter les objectifs de santé et de sécurité provinciaux. Il serait donc toujours interdit de fumer ou vapoter dans un espace intérieur.

Le cannabis à des fins récréatives est légal en Colombie-Britannique depuis octobre 2018.

En décembre 2021, il y avait 426 magasins licenciés de vente de marijuana en Colombie-Britannique qui ont généré 554 millions de dollars en ventes.