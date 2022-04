Étienne Grandmont briguera l’investiture de QS dans Taschereau

Le directeur général d'Accès transports viables, Étienne Grandmont, a annoncé jeudi qu’il se portait candidat à l’investiture de Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau. Le militant écologiste tentera de succéder à la députée Catherine Dorion, qui a renoncé à briguer un second mandat.

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est avec fébrilité, enthousiasme et convictions que je vous annonce aujourd’hui me porter candidat à l’investiture pour Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau , a écrit M. Grandmont dans un message publié sur sa page Facebook jeudi matin.

Originaire de Québec, le directeur général d’Accès transports viables intervient régulièrement dans les médias sur les enjeux liés à la mobilité durable et à la protection de l’environnement. Des dossiers qu’il entend continuer à défendre en se lançant en politique.

Faire rayonner Québec

J’ai à cœur de faire rayonner la ville de Québec par la richesse de son patrimoine, de sa culture et des arts, de construire une voix forte pour soutenir une transformation écologique et sociale qui renforcera nos communautés, de favoriser le retissage des liens sociaux et les dialogues entre humains , a-t-il indiqué.

La députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, ne sollicitera pas un second mandat lors des prochaines élections générales. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L’annonce de sa candidature à l’investiture survient moins d’une semaine après que l’actuelle députée de Taschereau, la solidaire Catherine Dorion, a fait part de son intention de ne pas se représenter lors des prochaines élections générales, l’automne prochain. Étienne Grandmont a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage.

Mettons tout de suite quelque chose au clair : personne ne pourra remplacer Catherine Dorion, avec sa manière bien à elle de faire de la politique, de communiquer avec passion, de mettre le doigt sur les incongruités qui abîment nos espaces collectifs et notre rapport à l’humain et au temps , a écrit le candidat à l’investiture solidaire.

D’autres détails suivront