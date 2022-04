Nouvel hôpital de l’Outaouais : une délégation à Québec pour en faire un enjeu national

On trouve ça important d’aller porter notre voix à Québec , explique Benoit Delage, directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), et membre de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais CCHADO , en entrevue à l’émission Les Matins d’ici, jeudi.

L’ingérence du gouvernement caquiste au niveau municipal, c’est un peu la même trame qu’on a ici dans la région. On trouvait ça intéressant de ramener ça et toute la question de l’aménagement du territoire et l’importance des champs de compétence. On attend la nouvelle politique d’aménagement. On veut se baser là-dessus pour pouvoir travailler sur un aménagement plus respectueux de l’environnement , ajoute M. Delage

« On voit que c’est important d’amener cet enjeu-là sur la scène nationale comme ça a été fait sur l’enjeu du tramway à Québec. » — Une citation de Benoit Delage, directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais

M. Delage cite le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC dans lequel les experts soulignent le rôle important que peuvent jouer les Villes pour faciliter l’atteinte des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre en favorisant, par exemple, le développement de milieux urbains plus compacts, axés sur les piétons.

C’est quelque chose qu’on reprochait aux différents gouvernements du passé, de ne pas traiter la question de l’aménagement du territoire comme priorité pour la lutte aux changements climatiques. Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC qui est sorti cette semaine nous le démontre : l’aménagement du territoire est primordial dans la question de la lutte au gaz à effet de serre.

Pas encore de date

La date du voyage de la délégation avait déjà été fixée, poursuit M. Delage, mais elle a finalement été reportée après que le gouvernement ait décidé de prendre plus de temps avant de confirmer un emplacement.

Selon plusieurs sources de Radio-Canada, le gouvernement avait d’abord jeté son dévolu sur le boulevard de la Technologie, situé au nord de la ville de Gatineau, en bordure de l'autoroute 5. Mais face à la levée de boucliers, il a finalement décidé de s’accorder plus de temps.

Nous avions une date, on prévoyait y aller le plus rapidement que possible, mais là, avec le délai qu’on nous a accordé, on travaille davantage pour s’assurer d’avoir les appuis une fois arrivés à Québec. Ça se travaille très fort en ce moment , explique M. Delage.

Un travail de concertation

Pour lui, il est important que le gouvernement, lui-même, ne se précipite pas dans le choix d’un emplacement. Il milite pour que Québec travaille davantage avec la Coalition.

On sait ce que ça prend pour assurer l’acceptabilité sociale. Travailler trop vite, je l’ai appris, ça ne donne rien. [...] On a besoin, encore et encore, de faire les bons calculs. Et je trouve surprenant aujourd’hui que les gens qui travaillent sur ce projet n’aient pas encore contacté la Coalition, parce que la somme d’informations qu’on recueille est assez colossale, que la communication ne soit pas encore là pour assurer une rencontre d’idéalisation de ce qu’on veut, ce qu’on pense, ce qu’on juge essentiel en terme d’un projet qui est acceptable.

Benoit Delage, directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Car selon lui, le groupe dont fait partie le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais CREDDO a réussi à rassembler bien des avis favorables derrière l’idée d’avoir un hôpital en centre-ville.

On sent la compréhension des acteurs locaux à la question et de la population en général. À partir du moment où on prend du temps avec les gens pour leur expliquer l’enjeu, les gens adhèrent. Ce n’est pas un enjeu facile. L’aménagement du territoire, l’urbanisme, c’est là tout le défaut de ce projet-là, c’est une question de compréhension de l’urbanisme sur un projet, on ne peut pas mettre un hôpital n’importe où.

Pour lui, il est temps que le gouvernement pense autrement et se garde de faire un copier-coller d’autres projets en cours.