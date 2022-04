« Des armes, des armes, des armes », implore l’Ukraine

« Je viens demander trois choses : des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées. » — Une citation de Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine

Nous avons besoin d'avions, de véhicules blindés, de défense antiaérienne , a plaidé le ministre ukrainien. J'appelle tous les alliés à mettre de côté leurs hésitations, leur réticence à fournir à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin.

« Nous savons nous battre. Nous savons comment gagner, mais sans un approvisionnement durable et suffisant de toutes les armes demandées par l'Ukraine, cette victoire imposera d'énormes sacrifices , a ajouté M. Kouleba.

L'Ukraine a le droit de se défendre. Nous allons écouter les besoins que va nous soumettre Dmytro Kouleba et discuter comment répondre , a commenté le secrétaire général de l’Alliance transatlantique, Jens Stoltenberg.

Ce dernier doit s'adresser à la presse vers 9 h 30 (HNE) pour communiquer les résultats de la rencontre.

Le G7 s'engage à fournir une assistance accrue à Kiev

Avant la réunion des pays membres de l’OTAN, le ministre Kouleba a pu présenter ses arguments à ses homologues des pays du G7 et au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, réunis au quartier général de l’Alliance.

Dans un communiqué publié au terme de la rencontre, les pays les plus industrialisés de la planète l'ont assuré de leur volonté de fournir une assistance accrue, notamment en termes de matériel militaire et de moyens financiers pour permettre à l'Ukraine de contrer l'agression russe et de se reconstruire.

Le G7 affirme par ailleurs condamn(er) dans les termes les plus vifs les atrocités commises par les forces armées russes à Boutcha et dans d'autres villes ukrainiennes. Dans cette ville du Nord de Kiev, des dizaines de corps de civils ont été retrouvés après le retrait des troupes russes.

Nous continuerons de lutter contre l'impunité de tous les complices de cette guerre choisie par Moscou, et notamment du régime d'Alexandre Loukachenko au Bélarus , assurent en outre le G7.

L'Ukraine propose un accord équitable : le monde nous fournit le soutien que nous demandons, nous nous chargeons de combattre et de vaincre (le président russe Vladimir) Poutine en Ukraine , a écrit M. Kouleba sur Twitter après cette réunion.

