Des Sherbrookois réclament la réfection de la rue Albéric-Dussault

Une pétition comportant une centaine de signatures a été déposée au conseil municipal mardi soir concernant l'état de la rue Alberic-Dussault.

Les citoyens réclament depuis plusieurs années une intervention majeure dans ce secteur.

C'est le cas du résident de la rue Alberic Dussault, Marcel Carey, qui fait partie des signataires de la pétition.

« L'eau part d'en haut de la montagne et ça descend dans la rue et ça gruge le pavé, ça fait des bosses et des trous, cet hiver c'était vraiment dangereux pour nos autos »