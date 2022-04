La crème glacée des Basques pourrait être de retour dès 2023

Des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent et la MRC des Basques tentent de relancer le projet de la crème glacée des Basques, qui pourrait être accessible à nouveau aux consommateurs au printemps 2023, si tout va bien.

La Municipalité régionale de comté MRC des Basques vient d'obtenir un financement de 397 150 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour créer une nouvelle coopérative de solidarité et déterminer les coûts d'installation, de production, de mise en marché et de distribution.

Le projet s'était concrétisé une première fois en 2015. Toutefois, il avait été mis en veilleuse quelques années plus tard, notamment en raison des coûts élevés reliés à l'implantation d'une usine de transformation et de problèmes avec le distributeur du produit.

On avait confié notre production à un distributeur régional qui malheureusement a fait faillite en cours de route [...] on n'a pas été capables de se relever de ça , explique le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC , Bertin Denis.

Le préfet ajoute que l'idée de relancer le projet mijote depuis l'automne dernier. L'aide de Québec permettra de mettre sur pied une coopérative qui pourra ensuite faire des demandes de subventions et trouver les infrastructures nécessaires afin que les Bas-Laurentiens puissent à nouveau avoir accès à une crème glacée fabriquée à partir du lait des producteurs d'ici.

Le potentiel est là. On va commencer au premier échelon, on va les monter un à la fois , dit M. Denis.

La MRC investira elle-même 79 430 $ dans le projet. À terme, les investissements ne devraient pas être trop importants pour les producteurs qui seront membres de la coopérative, estime Bertin Denis.

« On a un actif qu'on n'avait pas au début : on a une recette. On a une trentaine de producteurs qui avaient mis l'argent de départ à qui la recette appartient. » — Une citation de Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques