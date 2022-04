Vous sentez-vous en sécurité dans la région de Moncton?

Les participants à cette étude devront indiquer sur une carte de la ville les endroits où ils ne se sentent pas en sécurité.

Marie-Pier Rivest, professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université, a lancé cette étude pour savoir si la couverture médiatique des inégalités sociales, comme l'itinérance, influence la perception des gens.

Marie-Pier Rivest, professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université de Moncton, fait partie de l'équipe qui effectue l'étude. Photo : Radio-Canada

Elle explique qu’on en sait très peu sur ces problèmes autrement que par les médias. Il s’agit, précise-t-elle, de comparer la perception des gens en matière de crime et d’insécurité avec les taux de crimes signalés, par exemple à la Gendarmerie royale du Canada.

Le vol, une préoccupation du public

Plusieurs personnes interviewées dans les rues de Moncton, qui vivent ou travaillent dans la ville, disent remarquer une hausse du nombre de vols ces dernières années.

Afzal Shaik, résident de Dieppe, dit qu’il se sent très en sécurité , mais qu’il connaît quelques personnes qui ont subi un vol de voiture. Il dit qu’il faut prendre beaucoup de précautions.

M. Shaik est originaire de l’Inde et il habite dans la région depuis 2017. Il a vécu près de la promenade Elmwood à Moncton avant d’acheter une maison à Dieppe. Il dit se sentir plus à l’aise à Dieppe qu’à Moncton, particulièrement la nuit dans le secteur où il habitait avant de déménager.

Chantal Boudreau, résidente de Memramcook, un village voisin, dit qu’elle ne se sent pas en sécurité à Moncton Moncton en raison de crimes violents et du trafic de drogue. Les pires endroits, selon elle, sont le centre-ville et les environs des rues McLaughlin et Elmwood. Elle dit que les choses s’aggravent progressivement ces dernières années.

Un sondage en ligne et sur le terrain

L’étude sera menée en partie en ligne. Des gens qui vivent, travaillent ou étudient dans le Grand Moncton seront sondés.

Les chercheurs vont employer un site web qui comprend un questionnaire et une carte de la ville. Les participants devront répondre à des questions portant sur leurs liens avec les secteurs qu’ils indiquent sur la carte et leur perception de la sécurité à ces endroits.

L’équipe veut aussi recueillir l’opinion de gens qui, par exemple, n’ont pas d’ordinateur pour répondre au sondage en ligne, indique Véronique Chadillon-Farinacci, professeure adjointe au département de sociologie et de criminologie de l'Université de Moncton qui pilote aussi le projet.

On va prendre des marches avec différents groupes de population. Ils vont nous raconter comment ils se sentent dans certains espaces dans la ville. Est-ce qu’ils ont une histoire à raconter par rapport à cet espace-là? Donc, on va se promener avec eux et on va envoyer nos assistants de recherche observer, prendre des notes sur les espaces identifiés comme étant insécurisants, à savoir quelles sont leurs caractéristiques, qu’est-ce qui pourrait expliquer justement que ces espaces-là ont été identifiés , explique Véronique Chadillon-Farinacci durant une entrevue accordée à l’émission L'heure de pointe - Acadie.

Véronique Chadillon-Farinacci est criminologue à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

L’équipe universitaire a présenté son projet au conseil municipal de Moncton cette semaine. Marie-Pier Rivest et Véronique Chadillon-Farinacci espèrent que l’étude pourra aider les autorités municipales à prévoir des interventions au sujet des problèmes signalés par les participants.