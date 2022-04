Début de la 4e dose pour les 60 ans et plus en Ontario

Les Ontariens de 60 ans et plus peuvent recevoir leur deuxième dose de rappel contre la COVID-19 à compter de jeudi.

Les personnes admissibles peuvent réserver une place dans un centre de vaccination de leur région à partir de 8 h, jeudi, grâce au portail provincial  (Nouvelle fenêtre) ou en appelant au 1-833-943-3900.

À Toronto, des rendez-vous sont disponibles dans les cinq centres d'immunisation de masse de la ville du 9 au 23 avril.

La quatrième dose est également offerte dans nombre de pharmacies  (Nouvelle fenêtre) un peu partout dans la province.

Les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis ainsi que les membres de leur ménage non autochtones qui ont 18 ans et plus sont aussi admissibles.

La province recommande d'attendre cinq mois entre la troisième et la quatrième dose.

Pour la ministre de la Santé, Christine Elliott, la deuxième dose de rappel confère une couche de protection supplémentaire contre le coronavirus, alors que la province fait face à une résurgence des infections et des hospitalisations.

Il s'agirait toutefois d'une protection partielle et de durée limitée, selon des données préliminaires.