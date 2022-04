Langues officielles et francophonie : pas de mesures spécifiques dans le budget

Alors que la précédente édition du budget fédéral prévoyait 392 millions de dollars sur trois ans pour promouvoir les deux langues officielles, auxquels se sont ajoutés 16 millions de dollars lors de la mise à jour de novembre 2021 pour appuyer la mise en œuvre du projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles une fois la sanction royale obtenue, le plus récent exercice budgétaire demeure avare de nouvelles mesures.

En coulisses, les organismes francophones reconnaissaient avoir peu d’attentes vis-à-vis du budget, cette année. La modernisation de la Loi sur les langues officielles a concentré une grande partie de leurs efforts ces derniers mois et dernières années. L’année prochaine, le Plan d’action pour les langues officielles arrivera à échéance et le budget sera alors scruté de plus près.

Une promesse de campagne absente du budget

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) espérait toutefois une mention de soutien à l’Université de Sudbury.

L’organisme porte-parole des Franco-Ontariens avait également réclamé, dans un mémoire pour les consultations prébudgétaires, que le gouvernement libéral concrétise son engagement de campagne de pérenniser et de bonifier les Fonds complémentaires en éducation postsecondaire en langue minoritaire à 80 millions de dollars par année, contre 40 millions actuellement.

Une somme souhaitée pour aider les institutions postsecondaires francophones en milieu minoritaire à travers le pays.

De passage à Sudbury lors de la campagne électorale, en août dernier, Justin Trudeau avait promis plus d'argent pour les établissements d'enseignement postsecondaire en milieu linguistique minoritaire (archives). Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Une annonce de fonds pour le projet de rénovation et d’agrandissement du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) était également espérée, par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO .

Mais aucune de ces mesures n’est précisée dans le budget. Pour la politologue de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier, cette absence est difficile à comprendre.

Il n’y a rien [sur les langues officielles] et c’est très surprenant, car c’était quand même une promesse importante durant la campagne électorale et c’était une promesse qui allait se mettre en place rapidement. On voulait agir et ça faisait déjà plusieurs années qu’à peu près tous les intervenants dans le milieu francophone hors Québec disaient : "c’est assez d’attendre, agissons". Tous les partis semblaient sensibles à cette question. Et là, on se rend compte que, dans le budget, il n'y a rien pour la francophonie ni pour les francophones hors Québec. [...] C’est décevant alors que ce sont des sommes qui ne sont pas si importantes, si on les compare à d’autres postes budgétaires.

« C’est très surprenant de n’envoyer aucun message pour la francophonie hors Québec. » — Une citation de Geneviève Tellier, politologue de l’Université d’Ottawa

La politologue s'explique d'autant plus mal cette situation que le gouvernement compte la présence de la Franco-Ontarienne, Mona Fortier, comme présidente du Conseil du Trésor, mais aussi de Marie-France Lalonde, comme secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Ce n’est pas un manque de ressources et de personnes disponibles, c’est vraiment un manque de personnes présentes au moment où se prennent les décisions. Est-ce que le gouvernement pense à la dimension francophone quand il fait ses projections et quand il fait son budget? C’est la question qu’on peut se poser , interroge Mme Tellier.

De l’argent à aller chercher

Mais tout n'est pas perdu, selon la professeure à l'Université d'Ottawa.

C’est tout à fait possible de changer un budget en cours de route et ce ne sont pas ces sommes-là qui vont faire dérailler le plan budgétaire du gouvernement [...]. Alors, oui, il y a une marge de manœuvre. [...]. Ça va demander, encore une fois, un effort supplémentaire de la part des communautés francophones pour interpeller le gouvernement.

Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Car plusieurs annonces faites dans ce budget, qui, selon le gouvernement, doit assurer une croissance économique et bâtir une économie qui profite à tout le monde , portent sur des dossiers jugés essentiels par les francophones en milieu minoritaire.

Alors que la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a demandé, en début de semaine, d’augmenter la cible d’immigration francophone à l’extérieur du Québec à 12 % dès 2024, le gouvernement fédéral accorde notamment une place importante au dossier de l'immigration.

Près de quatre milliards y seront consacrés sur les cinq prochaines années, dont une partie pour accueillir efficacement les visiteurs, les étudiants et les travailleurs et pour améliorer les services de soutien pour les immigrants et les visiteurs. Toutefois, aucune aide spécifique n’est prévue ne serait-ce que pour atteindre la cible de 4,4 % d’immigrants francophones par année que le fédéral s’est fixée pour 2023 et n’a jamais atteint.

Selon le Plan des niveaux d’immigration 2022-2024, déposé en février 2022, l’objectif annuel est d’accueillir 451 000 résidents permanents d’ici 2024.

Durement touché par la pandémie, le secteur des arts et de la culture francophone pourrait également bénéficier des 12,1 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, accordé au Centre national des Arts (CNA) pour soutenir la création, la coproduction, la promotion et la tournée de productions avec des troupes d’art d’interprétation canadiennes commerciales et à but non lucratif.

Le budget prévoit également 50 millions de dollars supplémentaires pour indemniser les organismes canadiens des arts, de la culture et du patrimoine pour les pertes de recettes attribuables aux restrictions de santé publique et aux limites de capacité.