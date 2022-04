Décriminalisation de drogues : Ottawa envisage de réduire la limite demandée par la C.-B.

En novembre dernier, la province a demandé à Santé Canada une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pour permettre aux 19 ans et plus de détenir jusqu’à 4,5 g de drogues illicites. C’était une première au pays, dans le but de prévenir les décès liés aux surdoses.

Mercredi, Sheila Malcolmson a affirmé avoir reçu une mise à jour sur ce que l’agence fédérale avait en tête , bien que cette décision ne soit pas encore finale.

En 2021, la Colombie-Britannique a fracassé un nouveau record de surdoses mortelles: 2224 décès. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

La ministre Malcolmson a partagé la nouvelle à un cercle d’intervenants cette semaine, soutient Leslie McBain, cofondatrice Moms Stop the Harm, un organisme de soutien pour les mères canadiennes et leurs familles ayant perdu des proches de surdoses de drogues.

Tous ceux qui militent pour la cause sont horrifiés , lance-t-elle, en expliquant que le gouvernement fédéral réfléchit à l’idée de réduire la quantité de drogue autorisée par personne de 4,5 g à 2,5 g.

Le ministère fédéral de la Santé mentale et des Dépendances a confirmé qu’aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet. Nous continuons à travailler étroitement avec tous les intervenants au travers de ce processus de révision. Aucune décision sur ces demandes n’a été prise, comme elles sont toujours en révision , a-t-il indiqué dans une déclaration mercredi.

En 2021, la Colombie-Britannique a fracassé un nouveau record de surdoses mortelles : 2224 décès, soit en moyenne 6 par jour. Ces chiffres continuent d'augmenter, cinq ans après que la province a décrété l'état d'urgence pour faire face à la crise des surdoses.

4,5 g déjà insuffisant, disent des militants

Cette limite proposée par la province dans sa demande d’exemption est basée sur des preuves recueillies auprès de consommateurs de drogues, affirme Sheila Malcolmson.

Lors du dépôt de l’exemption à Santé Canada, en novembre, des militants avaient déjà partagé leur déception en constatant que la limite de 4,5 g demandée par la Colombie-Britannique était cumulative, plutôt que par type de drogue.

Ce total de 4,5 g est déjà trop bas pour la plupart des utilisateurs de drogues, dit Leslie McBain.

Un homme allongé sous une couverture dans le quartier du Downtown Eastside à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Définir une limite appropriée est primordial, car le niveau de tolérance des utilisateurs de drogues est plus élevé à cause d’une présence plus fréquente de fentanyl sur le marché, renchérit Donald MacPherson, directeur du groupe de militants Canadian Drug Policy Coalition.

Si la limite est trop faible, cela expose les utilisateurs de drogues à une surveillance accrue de la police, et les incitera à aller acheter des quantités plus petites, et donc d’accéder au marché illégal plus souvent , soutient-il.

Cette volonté du fédéral de limiter à 2,5 g la quantité cumulative de drogue possédée ne prend pas en compte la réalité du terrain et les besoins des utilisateurs, qui consomment souvent plusieurs types de drogues sur une base régulière, affirme Leslie McBain.

« On est dans la sixième année de cette pire crise de drogues toxiques et de décès que le pays ait jamais vu. Il est impératif d'avancer dans ces changements de politiques. » — Une citation de Donald MacPherson, directeur du groupe de militants Canadian Drug Policy Coalition.

Leslie McBain voudrait de son côté comprendre ce que l’agence fédérale souhaite accomplir en limitant autant la limite de drogues tolérée.

Le but, c’est toujours de punir les gens pour accéder à ce dont ils ont besoin. La seule façon grâce à laquelle ils peuvent s’en procurer, à ce point-ci, c’est d’aller sur le marché illégal , déplore-t-elle.

Avec des informations de la Presse canadienne