Cinq des neuf médecins non vaccinés de retour au travail au Nouveau-Brunswick

Il s’agit de quatre médecins de famille et d’un médecin spécialiste.

La suspension de deux autres spécialistes doit être levée jeudi, a précisé le Dr Ed Schollenberg, registraire de cet ordre professionnel.

Un seul des neuf médecins a quitté le Nouveau-Brunswick ces derniers mois.

Le dernier du groupe n’a pas encore fait savoir au collège s’il comptait reprendre ou non le travail.

Vous ne pouvez pas recommander aux patients de se faire vacciner si vous ne l’êtes pas vous-même , avait déclaré le Dr Schollenberg il y a quelques mois, lorsque le gouvernement néo-brunswickois avait demandé que les docteurs soient pleinement vaccinés contre la COVID.

Mercredi, le président du Collège des médecins et chirurgiens a dit qu’il pensait toujours la même chose, et a laissé sous-entendre que le collège n’avait pas beaucoup d’options.

J’ai une opinion personnelle bien arrêtée là-dessus , souligne-t-il. D’un autre côté, il y a beaucoup de gens impliqués dans ces décisions.

Le Dr Schollenberg indique avoir été informé vendredi dernier que les régies régionales de santé laissaient tomber leurs exigences de vaccination. Nous avons alors compris que nous n’avions plus de fondement pour suspendre ces médecins , déclare-t-il.

Sept de ces médecins font partie d’établissements de santé du réseau Horizon et deux du réseau Vitalité, indique-t-il.

Les neuf médecins avaient été suspendus sans solde le 30 novembre 2021 à minuit. Le nombre de patients touchés par ces suspensions n’est pas connu.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a révoqué ces dernières semaines sa politique de vaccination obligatoire pour certains travailleurs. Au total, à peine 484 travailleurs de secteurs variés ont été placés en congé sans solde, faute d’être vaccinés.

La position de la Société médicale du Nouveau-Brunswick sur la question est claire : elle encourage dans des termes les plus vigoureux que possible les médecins à suivre les principes scientifiques qui ont guidé leurs carrières et à se faire vacciner contre la COVID, que ce soit obligatoire ou non .

Le Dr Nadav Fields (à droite), un médecin de Fort Lauderdale, s'apprête à recevoir le vaccin de Moderna contre la COVID-19, le 23 décembre 2020. Photo : Getty Images / Joe Raedle

En tant que travailleurs de la santé, nous veillons sur les citoyens les plus vulnérables , a indiqué dans une déclaration écrite le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Mark MacMillan. Nous devons montrer l’exemple.

Il y a des preuves incontestables que les vaccins existants contre la COVID sont hautement efficaces pour réduire les hospitalisations et le taux de mortalité , ajoute le Dr MacMillan.