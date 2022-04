Les médecins de famille de la C.-B. à bout de souffle

D’après sa cheffe, Sonia Furstenau, la COVID-19 a aggravé la pénurie de médecins de famille. Le modèle provincial basé sur la rémunération pour un service est, selon elle, désuet puisqu’il n’encourage pas ces travailleurs de la santé à rester dans la province.

Les médecins et les hôpitaux sont, entre autres, payés selon le nombre de visites ou de tests qu’ils effectuent.

Ceci les pousse à travailler avec un nombre trop élevé de patients. Ce système décourage également les jeunes qui veulent se lancer dans le métier, explique Sonia Furstenau.

La cheffe du Parti vert regrette également le manque de fonds pour les médecins de famille dans le budget 2022, alors que les coûts, comme le logement, augmentent.

« Les médecins de famille dirigent une petite entreprise au lieu de se concentrer complètement sur leurs patients. Le modèle actuel de rémunération pousse les futurs médecins à quitter la pratique. [...] Nous avons besoin d’un modèle axé sur les soins. » — Une citation de Sonia Furstenau, cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique

De son côté, le gouvernement de John Horgan dit qu’il est difficile de savoir exactement combien de Britanno-Colombiens n’ont pas de médecins de famille, mais il reconnaît que la demande a augmenté depuis les 20 dernières années.

Le ministère de la Santé précise qu’il s’éloigne du modèle traditionnel de l’offre des services. Il mise plutôt sur le travail d’équipe entre médecins de famille et d’autres professionnels de la santé, comme les infirmières et les infirmières praticiennes.

Cette stratégie permet d'alléger la lourdeur du travail des médecins de famille, souligne le ministère. Pour Sonia Furstenau, il ne s’agit pas d’une solution à long terme.

La province ajoute aussi qu’elle a élargi ses programmes d’études, notamment à l’Université de la Colombie-Britannique.

Fatigués, mais là pour rester

« Nous sommes fatigués, mais nous n’allons jamais fermer nos portes », affirme la docteure Suzanne Watters, médecin de famille.

Déchirés par leur sentiment du devoir et l’épuisement professionnel, plusieurs médecins de famille sonnent l’alarme.

Les travailleurs de la santé se disent de plus en plus souvent épuisés et certains envisagent de quitter leur emploi. Photo : CBC

La pénurie ne date pas d’hier, mais ajouter à cela la crise de santé mentale causée par la pandémie et la crise des opioïdes, la docteure Suzanne Watters y voit un réel problème de société.

D’une part, les médecins n’arrivent plus à suivre les demandes, d'autre part les Britanno-Colombiens ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin.

« Chaque jour, je ressens cette pression. Je dois dire non à des personnes qui souhaitent devenir nos patients parce que nous sommes pleins. [...] Ça me fait de la peine. » — Une citation de Suzanne Watters, médecin de famille

La docteure Watters affirme également que ceux qui les remplacent ne sont pas rémunérés de la même façon ce qui les décourage. D’après elle, cela diminue grandement les possibilités de repos pour les médecins de famille.

La docteure Alexandra Greenhill qui œuvre dans le métier depuis plus de 20 ans estime que la solution passe par plus de financement et un nouveau système numérique qui faciliterait la communication entre tous les spécialistes de la santé et qui permettrait de coordonner tous les tests médicaux.

Comme cela, une personne qui a le cancer peut faire ses tests en une semaine au lieu d’attendre 36 semaines , explique-t-elle. C’est aussi un système où les Britanno-Colombiens n’auraient qu’un seul dossier médical.

D'après les informations de Wildinette Paul, Mélinda Trochu et Panorama