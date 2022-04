Le chanteur Alex Boucher fébrile pour son premier spectacle en salle dimanche

On fait aussi de l’information en format collation.

Depuis plusieurs années, l’artiste jonquiérois, véritable passionné de musique rétro, visite les résidences pour personnes âgées pour interpréter les plus grands succès de ses idoles, Michèle Richard, Pier Béland, Michel Louvain.

Pour ce premier spectacle, il a bénéficié de conseils de la part de Véronique Gagné, alias Atchoum.

Une grande salle comme ça, 2 h 30 de temps, juste moi, c’est sur mesure pour moi. J’en rêve depuis tellement longtemps , a-t-il partagé en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le chanteur sera accompagné de Michel Otis au piano. Il fait de la magie avec ses dix doigts cet homme-là, c’est extraordinaire. Ça coule comme de l’eau , a-t-il poursuivi.

Alex Boucher a d'ailleurs profité de sa présence pour ajouter plusieurs pièces à son répertoire dont les pistes audio étaient plus difficiles à obtenir.

Il va y avoir un hommage à Gilda pendant mon spectacle et je vais faire mes grands succès de Michèle Richard, évidemment. Michel Louvain ne sera pas épargné non plus , a-t-il annoncé, rappelant que Michèle Richard est sa mère spirituelle du show-business .

La prestation proposera quelques mises en scène glanées au fil des performances de ses idoles.

Avec les informations de Julie Larouche