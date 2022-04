Serge Fiori cosignera Riopelle symphonique, joué par l’OSM pour les 100 ans du peintre

Ce sont Serge Fiori, cofondateur de Harmonium, et Blair Thomson, un pianiste et chef d’orchestre ayant déjà travaillé avec Alexandra Stréliski, qui composeront Riopelle symphonique. Cette œuvre musicale créée pour le centenaire de Jean Paul Riopelle, qui sera fêté en 2023, sera interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

On fait aussi de l’information en format collation.

D’une durée de 75 minutes, Riopelle symphonique prendra la forme d’un album qui sortira en novembre et de concerts multimédias qui auront lieu les 16, 17 et 18 février 2023, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal. Ces spectacles ouvriront le festival Montréal en lumière.

C’est l’OSM, dirigé par Adam Johnson, qui interprètera les mélodies imaginées par Serge Fiori et Blair Thomson à la fois sur scène et pour l’enregistrement de l’album. Il sera accompagné des choristes des Petits Chanteurs de Laval. La tenue des artistes sera conçue par la designer Marie Saint Pierre.

Gabriel Poirier-Galarneau assurera la conception visuelle et la mise en scène de ce spectacle multimédia, qui verra le jour dans le cadre des grandes célébrations du 100e anniversaire de Jean-Paul Riopelle, qui s’étendront sur plus d’un an.

Le projet permet de conjuguer la sensibilité musicale de Serge Fiori, qui vouait une grande admiration à Riopelle, et la fougue du compositeur et arrangeur Blair Thompson , a indiqué, par communiqué, Nicolas Lemieux, président de GSI Musique et directeur artistique de Riopelle symphonique.

Entre intensité, liberté de création et virtuosité, Riopelle symphonique est une œuvre en cinq actes qui rend un vibrant hommage aux grandes périodes de la carrière de l’artiste , a-t-il ajouté.

Les billets pour les concerts seront mis en vente, au prix de 63,50 dollars, samedi en ligne  (Nouvelle fenêtre) .