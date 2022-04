De plus en plus difficile de construire des logements abordables

Pour que les prix des loyers et des propriétés se stabilisent, il faut surtout construire davantage de logements au Canada. Or, la marge de manœuvre se resserre sur les constructeurs d’immeubles résidentiels locatifs, frappés par l’augmentation des prix des matériaux.

Pour quelqu'un qui achète un terrain présentement, avec les nouveaux coûts de construction et les taux d'intérêt en hausse, c'est sûr que les chiffres ont un peu moins de sens par rapport à il y a deux ans , observe le copropriétaire du Groupe Firma, Jérôme Thibeault.

Son entreprise, qui met en chantier 200 logements par année, termine la construction d'un immeuble de 52 unités locatives à Saint-Zotique, en Montérégie.

Les coûts du projet d'environ 15 millions de dollars ont bondi de 20 % depuis le début des travaux. M. Thibeault cite en exemple une somme supplémentaire de 200 000 $ qu’il a dû débourser pour sécuriser des panneaux de gypse et assurer la poursuite des travaux en vue d’une livraison en juillet.

Contexte oblige, le groupe a dû hausser les loyers de l’immeuble de 8 à 10 % par rapport aux prévisions initiales.

On veut faire attention, soutient son partenaire Yannick Poisson-Michel. On ne peut pas juste augmenter les loyers parce que les coûts de construction augmentent.

La SCHL tente de sauver la mise

Pour couvrir le manque à gagner, les deux propriétaires se sont tournés vers un tout nouveau programme d'assurance prêt de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). APH Select permet d'étirer l'amortissement jusqu'à 50 ans et de payer une prime considérablement réduite à condition d’offrir des unités abordables, accessibles et efficaces sur le plan énergétique.

Le Groupe Firma est en attente d'approbation pour son complexe à Saint-Zotique, où plus de neuf logements seront offerts à 30 % du revenu médian des locataires – donc à prix abordable.

« Sans le programme, il aurait potentiellement fallu revoir un peu notre modèle d'affaires, peut-être diminuer la quantité de logements qu'on a à construire dans les prochaines années ou reporter certains projets. » — Une citation de Jérôme Thibeault, copropriétaire, Groupe Firma

Un tel scénario doit être évité, considérant qu’il manque 100 000 logements au Québec, selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation (APCHQ).

La SCHL espère ainsi pouvoir stimuler la création de logements abordables , malgré la conjoncture économique. Michel Martial, gestionnaire de compte au sein de l’agence fédérale, indique que l’industrie de la construction voit APH Select comme un game changer (tournant majeur).

Le programme est en vigueur depuis quelques semaines seulement, dit-il. Je vous dirais qu'il y a déjà des centaines de demandes qui sont entrées.

Le reportage de Mathieu Dion

Des projets encore rentables?

Selon Statistique Canada, seulement en 2021, les coûts de construction de bâtiments résidentiels ont bondi de 18 % au pays.

La tendance demeurerait tout de même viable , croit le vice-président associé au financement immobilier de la Banque Nationale, René Demers.

« La mathématique est très, très serrée, mais il y a moyen de gérer ces risques en amont. On a moins de surprises en aval et les projets peuvent aller de l’avant. » — Une citation de René Demers, vice-président associé au financement immobilier de la Banque Nationale

Un associé d’un grand constructeur montréalais, qui a souhaité préserver l'anonymat pour ne pas nuire à ses relations d'affaires, nous a écrit que ses modèles financiers et ses rendements requis sont de moins en moins positifs . Son entreprise met en chantier plus de 800 logements par année.

La capacité à augmenter les loyers n’est pas la même que pour le condo, ajoute-t-il. Le bassin de logements existant est un élément de marché important limitant notre capacité à passer ces augmentations aux futurs locataires.

Il nous a fait état de quelques hausses de coûts observées en deux ans. Le prix de la tonne d'armature est passé de 1600 $ à 2400 $ (+50 %). Celui du béton, de 100 $ à 140 $ le mètre cube (+40 %). Le pied carré de céramique, de 5 $ à 7 $ (+40 %).

Croyez-moi, la crise du logement et l'inaccessibilité seront de plus en plus des réalités , conclut-il.

Les coûts de construction n'épargnent pas non plus le logement social destiné aux moins nantis.

La somme de 70 000 $ par porte prévue dans le dernier budget du Québec pour terminer la construction de 3500 unités serait insuffisante, au dire du coordonnateur du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier à Montréal.

À un moment donné, s’inquiète Jean-François Gilker, il y aura une quadrature du cercle qui va en obliger certains à prendre des décisions assez dramatiques.

À quand un ralentissement?

L'APCHQ a observé un ralentissement de 40 % des mises en chantier de logements collectifs en février par rapport à une année plus tôt.

Malgré tout, rien n'indique que la progression des prix des matériaux est sur le point de s’arrêter.

La demande demeure encore simplement trop forte, notamment dans le secteur public avec la construction d’écoles, d'établissements pour aînés, de routes et d’infrastructures de transport en commun.