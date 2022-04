Main-d’oeuvre, coût de la vie : le budget fédéral attendu de pied ferme en Atlantique

Après deux ans de pandémie et plusieurs mois de flambée inflationniste, des entrepreneurs et propriétaires de petites et moyennes entreprises des provinces atlantiques attendent de pied ferme le budget du gouvernement fédéral.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, déposera ce budget jeudi après-midi à Ottawa.

Au Nouveau-Brunswick, des petite et moyenne entreprise PME qui s’accrochent depuis le début de la pandémie se disent prêtes à se tourner vers l’avenir et à développer des projets. Ils espèrent que le budget fédéral viendra appuyer leurs ambitions.

Fortement touchés par la pénurie de main-d’oeuvre, Ginette et Mario Robichaud, les copropriétaires de la boutique de vêtements 2e Look, à Moncton, désirent rebâtir leur équipe d’employés et recommencer à être ouverts six jours par semaine.

On n’a plus d'employés pour le moment , dit M. Robichaud. On arrive à maintenir la boutique, mais on aimerait progresser.

On a beaucoup de gens qui ont appliqué, mais ils n’ont peut-être pas ce qu’on recherche à l’instant , explique Ginette Robichaud. On ne voit pas nécessairement les CV qu’on aurait vu quelques années passées , renchérit son partenaire d’affaires.

Ginette et Mario Robichaud, les propriétaires de la boutique 2e Look, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Selon les Robichaud, Ottawa pourrait en faire plus, par exemple en aidant les entreprises à former et encadrer de nouveaux employés.

Si on peut avoir l’aide d’une façon pour une période de temps pour établir ces gens, ça aiderait. On est les mieux qualifiés pour former ces gens-là, on sait exactement ce qu'on veut , observe M. Robichaud.

Laissez-nous la responsabilité de former les travailleurs, dit-il, mais aidez financièrement .

Leur situation n’est pas inhabituelle. La plupart des entrepreneurs de la région ont de la difficulté à recruter du personnel qualité, selon le président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Moncton, John Wishart.

La région de Moncton aurait besoin de 7000 personnes de plus, estime John Wishart, le PDG de la Chambre de commerce locale. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Je pense que toute la communauté d'affaires du Grand Moncton, et aussi du Nouveau-Brunswick, fait face à la même chose. Le même défi avec la main-d'oeuvre , affirme-t-il.

John Wishart propose trois solutions : augmenter le nombre de logements abordables, accueillir davantage d’immigrants dans la province, et mettre l’accent sur la formation des travailleurs.

« La région du Grand Moncton a besoin de 7000 personnes. C'est très important d'avoir des nouveaux arrivants, et la requalification des personnes qui sont ici, maintenant. » — Une citation de John Wishart , président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Moncton

Stopper l'inflation

En Nouvelle-Écosse, un spécialiste de l’entretien des thermopompes ne voit plus autant de clients craintifs de le laisser entrer chez eux, comme il y a deux ans, mais c’est maintenant le coût de l’essence qui lui complique la vie.

Daniel Arsenault, propriétaire de Nova Clean Air, situé à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Si un client est à plus de 50 km, vraiment je me dis, ça vaux-tu la peine? , explique Daniel Arsenault, propriétaire de Nova Clean Air Services, dans la région d’Halifax.

Il aimerait donc une baisse des taxes et une réduction du prix de l'essence.

Charline Cormier, propriétaire du restaurant Sapori, à Halifax, observe que les clients sont de retour mais pas à la vitesse qu’on pensait initialement . Elle est de son côté préoccupée par le coût des aliments.

Pour la salade césar, la laitue, c'est monté énormément. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut éliminer de notre menu , souligne-t-elle.

Elle aimerait que le gouvernement maintienne son programme de prêts d'urgence. Regarder à peut-être donner un autre 20 000 $ en crédit, ou quelque chose comme ça, pour aider les petites entreprises , suggère Mme Cormier.

Charline Cormier, propriétaire du restaurant italien Sapori, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

L’augmentation rapide du coût de la vie dans les derniers mois n’affecte pas seulement les entrepreneurs, mais la plupart des citoyens.

Le revenu des ménages n’a pas augmenté, dit Simone Webber, une mère de deux enfants, mais tout coûte plus cher. À son avis, le bon levier pour y remédier, pour les parents comme elle, serait l'allocation canadienne pour enfants.

Chez les élus, le maire d'Halifax, Mike Savage, souhaite que le fédéral mette la main à la bourse pour alléger l’un des grands problèmes qui frappent la Nouvelle-Écosse : la crise du logement.

Une aide directe pour l'achat de bâtiments commerciaux que la Municipalité pourrait reconvertir en immeubles d'appartements est au sommet de la liste d’épicerie du maire.

Enfin, alors que la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, est pressée d’augmenter les dépenses militaires pour atteindre les objectifs souhaités par l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , Mike Savage souligne qu’Halifax est la ville des forces maritimes. Un investissement dans la Défense serait donc le bienvenu, pense-t-il.

D’après les reportages de Pascal Raiche-Nogue et d’Adrien Blanc