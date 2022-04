Des comportements répréhensibles constatés depuis le retour dans les bars

Avec la levée de la majorité des mesures sanitaires au cours des derniers mois, bien des gens veulent rattraper le temps perdu et faire un peu trop la fête dans les bars, ce qui donne lieu à une hausse des comportements répréhensibles qui est difficile à gérer pour les tenanciers.

On fait aussi de l’information en format collation.

Certains propriétaires vont jusqu'à dire que c’est la jungle depuis quelque temps dans leur établissement, alors qu’il y a consommation excessive d’alcool, de drogues, en plus d’une hausse de l’agressivité et des bagarres. Il y a ainsi plus de débordements à gérer, alors que les agents de sécurité en ont plein les bras.

Avec le confinement, on dirait que les gens ont maintenant un peu plus le coude léger. [...] La mèche est courte chez une certaine clientèle. On a aussi des jeunes qui n’ont jamais sorti. Lorsqu'ils ont eu 18 ans, ils ne pouvaient pas. C'est une clientèle qui n'a pas pris de maturité dans des établissements comme des bars , a partagé Alexandre Bédard, propriétaire du bar La Nuit des temps, sur la rue Racine à Chicoutimi.

Le propriétaire du bar à spectacles de Chicoutimi La nuit des temps, Alexandre Bédard. Photo : Radio-Canada

Un manque de taxis

Une démonstration de cette hausse de l’agressivité s’est constatée récemment avec la violente altercation qui a eu lieu récemment à l’extérieur du bar Le Dooly’s à Chicoutimi. Un coup de feu avait même été tiré.

Oui, les gens consomment plus. Nos ventes de boissons ont augmenté. À l'intérieur, ça ne brasse pas plus ou moins. Les événements arrivent surtout à l'extérieur à la fermeture du bar. Une des raisons, c'est qu'il manque de taxis. Les gens traînent plus longtemps à la sortie , a mentionné le propriétaire du bar Le Dooly’s, Jean-François Abraham.

Attention à la drogue du viol

Au bar La Nuit des temps sur la rue Racine, une surveillance est faite en ce qui concerne la drogue du viol qui est devenue un fléau.

Nous, on a des personnes qu'on a reconduites chez elle, qui ne se rappelaient plus de leur soirée, que des clients étaient après elles jusqu'à la fermeture. Il faut protéger notre clientèle , a poursuivi Alexandre Bédard.

Les propriétaires de ce bar collaborent avec le Service de travail de rue de Chicoutimi pour mettre en place un plan d’action, afin que les employés soient mieux outillés.

Jeanick Meunier, coordonnatrice du Service de travail de rue de Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Le Service de travail de rue a décidé de collaborer avec cet établissement-là, mais va aussi offrir des services à d'autres établissements qui le désirent, a mentionné la directrice, Janick Meunier. On met présentement en place différents outils, dont un cahier Parlons drogue. On va aussi avoir un outil de détection de la kétamine et du GHB qu'on va pouvoir distribuer aux clients des bars de notre secteur.

Le Service de travail de rue invite d’ailleurs les personnes qui pensent avoir été droguées à leur insu à aviser la police, sans avoir honte et même si leur mémoire a été altérée. Cela permettra au moins de cibler les endroits où cette drogue est plus présente, pour mieux intervenir.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche