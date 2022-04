Droit à l’avortement au Canada : une série sur Chantal Daigle

On fait aussi de l’information en format collation.

Coécrite par Daniel Thibault et Isabelle Pelletier – tandem à qui l’on doit les séries Boomerang, La vie parfaite et Mirador – cette production de Bell Média sera dirigée par les cofondateurs d’ALSO, Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault. Ce dernier assurera d’ailleurs la réalisation des épisodes.

Nous avons décidé de traiter du sujet sous l’angle de ce fait vécu marquant, qui a défrayé les manchettes de l’époque , a déclaré par voie de communiqué Sophie Parizeau, de Bell Média, qui affirme que le droit à l'avortement demeure fragile encore aujourd'hui.

Une relation toxique

Désobéir racontera la relation tumultueuse entre Chantal Daigle, une jeune femme de 21 ans, et Jean-Guy Tremblay, un mécanicien qui se révélera être manipulateur et agressif. Quand elle tombe enceinte, Chantal décide de quitter son copain et d’avoir recours à un avortement.

Mais Jean-Guy Tremblay s’oppose au choix de son ex. En juillet 1989, il obtient d’un juge de la Cour supérieure du Québec une injonction provisoire interdisant à Chantal Daigle de se faire avorter, bien que l’interruption de grossesse ait été décriminalisée un an plus tôt au pays.

Chantal Daigle lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada, le 17 juillet 1989 Photo : Radio-Canada / Archives

Cette décision entraînera un processus judiciaire complexe qui résultera en fin de compte à l'arrêt Tremblay c. Daigle, un précédent historique.

En effet, le 8 août 1989, la Cour suprême du Canada a donné raison à Chantal Daigle, qui souhaitait avoir recours à un avortement contre la volonté de son ex-conjoint. Le plus haut tribunal du pays affirmait ainsi que le fœtus n’a pas le statut légal d’une personne au Canada.

Le jugement a notamment pour conséquence qu'une personne juridique ne peut pas invoquer la protection des droits du fœtus pour obtenir une injonction contre une autre personne juridique.

Mégantic

Avant de s’atteler à Désobéir, Alexis Durand-Brault doit d’abord compléter le tournage de la série Mégantic, basée sur l’accident ferroviaire tragique qui a bouleversé la communauté de Lac-Mégantic en 2013. Cette production d’ALSO sera disponible sur Club Illico en 2022.

À noter que l’idée originale de Désobéir provient de la cinéaste Gaëlle D’Ynglemare, qui a notamment réalisé le court métrage Capacité 11 personnes, primé au gala des Génie, ainsi que le film à sketches Livrés chez vous sans contact, mettant en vedette le duo humoristique Jean-Marie Corbeil et François Maranda.