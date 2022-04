Budget fédéral : la marge de manœuvre de Chrystia Freeland

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, qui a présenté en 2021 un budget sous le signe de la relance économique, devrait en principe déposer aujourd’hui un budget teinté de nouvelles dépenses, notamment dans la défense nationale, et marqué par une perte du pouvoir d’achat des contribuables.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le portrait économique a beaucoup changé depuis le dernier budget d’Ottawa, qui contenait une série de mesures visant à stimuler la croissance économique, à aider les travailleurs et les chômeurs, à lutter contre la pandémie et, bien sûr, à mettre sur pied un réseau de garderies à 10 $ par jour.

Un an plus tard, l’économie s’est remise en marche, et le Canada doit composer avec une flambée du prix du baril de pétrole, une hausse significative du panier d’épicerie, une inflation jamais vue en 30 ans, une pénurie de main-d’œuvre exacerbée, une sérieuse crise du logement, sans oublier les effets de la guerre en Ukraine.

Chrystia Freeland, qui déposera vers 16 h à la Chambre des communes le premier budget du gouvernement libéral de Justin Trudeau depuis sa réélection, dispose toutefois d’une certaine marge de manœuvre pour faire ses choix, puisque le déficit devrait être moins élevé que prévu.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) déclarait au début du mois de mars qu’il prévoyait un déficit de 47,9 milliards de dollars pour le prochain exercice financier en raison de recettes fiscales plus élevées que prévu. Le ministère des Finances prévoyait en décembre que le déficit s’établirait à 58,4 milliards de dollars au début d’avril, ce qui représente un écart de 10,5 milliards de dollars.

Le gouvernement Trudeau pourrait être tenté d’investir dans la défense nationale. CBC News rapporte que 8 milliards de dollars de nouvel argent seraient consacrés à ce créneau.

Il faut dire que la guerre en Ukraine affecte l’inventaire des Forces armées canadiennes. Le Canada a envoyé armes, munitions, appareils et équipements divers aux troupes ukrainiennes pour combattre l’envahisseur russe. Ce conflit a par surcroît mis en lumière une possible menace russe dans l’Arctique.

De plus, Ottawa est mis sous pression par ses partenaires de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pour consacrer au moins 2 % de son produit intérieur brut PIB à son budget militaire. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral y consacre l’équivalent de 1,4 % de son produit intérieur brut PIB . Nous allons augmenter nos dépenses en défense , a récemment affirmé la ministre Anita Anand.

D’ailleurs, le premier ministre annonçait le 28 mars dernier que son gouvernement entamait les négociations finales avec le constructeur américain Lockheed Martin pour acquérir 88 appareils F-35. Rien que pour remplacer les CF-18, qui sont âgés de 40 ans, Ottawa s’attend à dépenser près de 20 milliards de dollars.

L’influence du Nouveau Parti démocratique NPD

L’entente intervenue entre le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) le 22 mars dernier, permettant au gouvernement Trudeau de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2025, pourrait aussi influencer la teneur du budget.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Le Nouveau Parti démocratique NPD réclame entre autres le lancement d'un régime universel d'assurance médicaments, la création d'un régime de soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu, la mise en place de mesures pour rendre le logement plus abordable et la bonification de l’Allocation canadienne pour le logement.

Parallèlement, le budget Freeland pourrait contenir un lot de mesures environnementales visant à combattre les changements climatiques. Entre 2018 et 2020, le Canada a fourni 14,5 fois plus de soutien à l’industrie des combustibles fossiles qu'à celle des énergies renouvelables. C'est le seul pays du G7 dont les émissions ont augmenté depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015.

Une baisse substantielle de la consommation et de la production d'énergies fossiles ainsi que le désinvestissement du secteur privé et la fin des subventions à ce secteur sont nécessaires pour l’atteinte des cibles de l’Accord de Paris, a souligné le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans son plus récent rapport rendu public le 4 avril dernier.

Il sera intéressant de surveiller si le gouvernement fédéral, qui vient de donner son aval au projet pétrolier Bay du Nord, compte en effet éliminer les subventions à l’exploitation des énergies fossiles, imposer une surtaxe de 3 % sur les profits des pétrolières et créer un crédit d’impôt pour investissement dans le captage du carbone.

Rappelons que les provinces réclament depuis longtemps une hausse des transferts en santé. Ottawa entendra-t-il cette fois leurs appels répétés? En revanche, on ne s’attend pas à de nouveaux fonds pour lutter contre le coronavirus. Le fédéral accordera-t-il une enveloppe spéciale aux Autochtones pour régler le problème d’accès à l’eau potable et améliorer les services à l'enfance? Et les infrastructures?

Les finances publiques

Dans sa mise à jour économique présentée le 14 décembre dernier, la ministre Chrystia Freeland indiquait que le solde budgétaire devrait passer de 145 milliards de dollars (2021-2022) à 58 milliards de dollars (2022-2023). Elle fixait le retour à l’équilibre dans un horizon de cinq à six ans.

Dans ce document, la croissance du produit intérieur brut PIB réel a été légèrement revue à la hausse à 4,2 % en 2022. Les prévisions du ratio dette-produit intérieur brut PIB , elles, ont été revues à la baisse pour s’établir à 48 % cette année. La dette devrait s’élever à 1250 milliards en 2022-2023.

L’économie canadienne se porte bien, malgré une augmentation marquée du coût de la vie. Elle a crû de 0,2 % dans l’ensemble en janvier, selon Statistique Canada, qui estime un gain de 0,8 % en février. Les données finales seront connues à la fin du mois d'avril.

Le marché de l’emploi va bien. Le taux de chômage est passé de 6,5 % en janvier à 5,5 % en février, un taux même plus bas que le 5,7 % enregistré en février 2020, avant le début de la pandémie de COVID-19 au Canada.

L’inflation a grimpé à 5,7 % en février, alors qu’elle se situait à 5,1 % en janvier. Pour sa part, le salaire moyen a crû de 3,1 % seulement. Les prix des aliments ont augmenté de 7,4 % en février, selon Statistique Canada; c'est la hausse annuelle la plus marquée depuis mai 2009. Les frais de logement, eux, ont monté de 6,6 % en février, ce qui correspond à la plus grande poussée depuis août 1983.

Dans pareil contexte, la ministre des Finances pourrait aussi décider d'aider les contribuables – dont le pouvoir d’achat diminue – en allégeant leur fardeau fiscal.