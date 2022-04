Les municipalités de La Morandière et Rochebaucourt veulent unir leurs destinées

Les municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt ont décidé d’unir leurs forces pour affronter le déclin de leur population et de leur vitalité économique.

Le projet de regroupement a été présenté mardi et mercredi aux citoyens des deux municipalités situées au nord-est d’Amos. Une étude sur l’opportunité d’un regroupement a été réalisée par un comité de travail, avec la collaboration du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Elle détaille les inconvénients et les avantages d’un tel projet, dont des économies d’échelle récurrentes de 90 000 $.

Oui, il y a une économie budgétaire, mais il y a plus que ça. C’est de mettre nos services en commun. C’est déjà commencé, mais là, on va arrêter de faire des dédoublements. On va faire mieux avec notre piastre. Je pense qu’on est rendus là. On est beaucoup subventionnés par le gouvernement, il faut montrer qu’en tant que conseil municipal, on est capables de bien se gérer. On vient aussi améliorer notre sort. Je crois en ça et je pense que l’ensemble de la population est derrière nous , avance Alain Trudel, maire de Rochebaucourt et responsable du comité de travail.

Alain Trudel, maire de Rochebaucourt et responsable du comité a présenté le projet de regroupement. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Parmi les inconvénients, on retrouve notamment le sentiment d’appartenance qu’il faudra développer envers la nouvelle entité municipale.

Ça c’est un défi qu’on va avoir. Pour moi, c’est un inconvénient. C’est sûr qu’il y a aussi une adaptation au changement avec nos employés et l’administration, mais pour moi, ce sont des défis qui représentent peu. Je pense qu’il y a beaucoup plus de points positifs que de négatifs dans ce regroupement-là , affirme Alain Trudel, qui ne voit d’ailleurs pas d’embûches majeures au projet.

Il estime que le vent est favorable et il a bon espoir de mener la fusion à terme. Il n'y aura un référendum sur la question que s’il y a une opposition populaire lors de la consultation publique du MAMH.

Sinon, la nouvelle municipalité de 336 habitants verra le jour en janvier 2023 et tiendra ses premières élections générales neuf mois plus tard.

Regroupés, les 2 municipalités auraient une population de 336 habitants. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Bien accueilli

Le projet a été plutôt bien accueilli mardi soir à La Morandière. La quarantaine de citoyens présents n’ont pas exprimé d’opinions négatives. Jim Couture, qui habite La Morandière depuis plus de 30 ans, appuie le projet sans réserve. Il s’agit selon lui d’un bon premier pas pouvant mener à d’autres fusions avec Champneuf, voire avec Barraute.

On n’est même pas capable de se trouver 6 élus ici à La Morandière et 6 autres à Rochebaucourt. Si on suit la flèche au niveau des populations, on a atteint un espèce de plancher, mais plus bas que ça, tu tombes dans le vide sanitaire , image-t-il.

Le bureau municipal de la future municipalité sera situé à La Morandière, mais les employés administratifs seront au centre communautaire de Rochebaucourt (sur la photo) une demi-journée par semaine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L’ancienne mairesse de La Morandière (2001-2009), Micheline Bureau, a posé plusieurs questions durant la soirée, mais elle n’a toujours pas pris position.

Oui, il va y avoir de l’entraide, mais je ne crois pas que ce sera meilleur marché au niveau des dépenses. Moi, j’aime bien avoir les chiffres comme il faut pour me faire un portrait. Je suis comptable de profession et je veux pouvoir comparer les bilans , affirme-t-elle.

L’absence de Champneuf

Certains citoyens ont exprimé leur déception de voir que la municipalité voisine de Champneuf et ses 130 habitants ne fassent pas aussi partie du projet, dont Micheline Bureau.

Je suis déçue. J’aurais voulu que la fusion se fasse avec les trois municipalités. J’ai de la difficulté à concevoir que notre partenaire de bien des années ne soit pas là. On a travaillé sur bien des projets ensemble, on a fait la promotion de notre secteur, ça me fait quelque chose , confie-t-elle.

L'ancienne mairesse de La Morandière (2001-2009) Micheline Bureau entend bien étudier l'étude avant de prendre position. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La main a été tendue à Champneuf, assure Alain Trudel, et elle le demeurera dans le futur pour toute forme de collaboration ou un éventuel regroupement.

Mais comme le confirme son homologue de Champneuf, Rosaire Guénette, l’intérêt n’y est pas pour le moment.