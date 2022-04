L’Alberta étend l’accès à la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19

On fait aussi de l’information en format collation.

Dès mardi 12 avril, les groupes suivants pourront l’obtenir :

Les personnes de 70 ans et plus;

Les membres des communautés des Premières Nations ainsi que les Métis ou les Inuits âgés de 65 ans et plus;

Tous les aînés en centre de soins collectif, peu importe leur âge.

Le vaccin Nuvaxovid à base de protéine sera distribué à partir du 12 avril. L’inventaire de ce vaccin récemment approuvé par Santé Canada est cependant limité à 10 000 doses. Un rendez-vous par téléphone au 811 est nécessaire pour l’obtenir.

Les critères d'éligibilité au traitement Paxlovid sont allégés depuis mercredi par les autorités sanitaires.

Les membres des communautés des Premières Nations ainsi que les Métis ou Inuits de 45 ans et plus ayant reçu une dose de vaccin ou moins peuvent recevoir le médicament. Même chose pour les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée et des milieux de vie supervisés, quel que soit leur statut vaccinal.

Hausse des hospitalisations

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 et de personnes atteintes de la maladie dans les hôpitaux est en légère augmentation en Alberta.

Dans son dernier bilan sanitaire hebdomadaire, le gouvernement albertain dénombre 546 247 cas sur son territoire, soit 5514 cas de plus comparés à la semaine dernière.

Les hospitalisations dénotent la même tendance. Les autorités sanitaires enregistrent mercredi une hausse de 26 personnes hospitalisées avec la COVID-19 pour un total de 990.

L’Alberta signale également 30 décès supplémentaires dans ce bilan. Depuis le début de la pandémie, 4104 personnes ont perdu la vie dans la province à cause du virus.

Vague de soutien envers Verna Yiu

Deux manifestations en réaction du départ de Verna Yiu, la PDG PDG démissionnaire de Services de Santé Alberta (AHS), ont eu lieu mercredi à Edmonton et Calgary.

Les petites foules rassemblées soulignaient le travail de l’ancienne leader, surtout à travers sa gestion des vagues plus intenses de la pandémie.

Une manifestation a eu lieu aujourd'hui à Edmonton en soutien à la Dre Verna Yiu, la présidente-directrice générale démissionnaire de Services de Santé Alberta. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Je suis sous le choc et contrarié [...] Verna Yiu était une voix loyale et honnête. Je crois que nous avons perdu une leader médecin hautement qualifiée , a souligné Sue Reid, une médecin retraitée qui a manifesté à Edmonton.

Lynne Andrews, une autre manifestante, partage ce sentiment : Elle va toujours se dépasser sans jamais abandonner pour [assurer le bien être] des Albertains.

Le porte-parole en matière de Santé pour l'opposition officielle néo-démocrate, David Shepherd, a accusé le Parti conservateur uni (PCU) de l’Alberta d’avoir forcé le départ de Verna Yiu afin de privatiser le réseau de santé publique de la province.

Je suis très inquiet de cette décision du Parti conservateur uni PCU de licencier Verna Yiu. Elle était une des voix candides à l’intérieur de la province pendant la quatrième et la cinquième vague [de la COVID-19].

Le conseil d’administration d’Services de santé Alberta AHS avait prolongé en mai le contrat de la Dre Yiu de deux années supplémentaires. L’ancienne président-directeur général PDG a annoncé son départ de ce poste lundi.

Avec les informations de Sofiane Assous et Audrey Neveu