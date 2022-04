De grandes quantités de pluie attendue en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien

De la pluie parfois forte est attendue dans la plupart des secteurs. Le sol, déjà près du niveau de saturation, a une faible capacité pour absorber d'autres quantités de pluie , explique le ministère.

De 20 à 30 centimètres de pluie pourraient s’accumuler à Gatineau et du côté ontarien à partir de la nuit de mercredi à jeudi.

Des quantités plus importantes allant jusqu'à 40 mm sont possibles par endroits.

Voici les secteurs visés par l’avertissement de pluie : Gatineau

Low - Wakefield

Papineauville

Rivière du Lièvre

Merrickville-Wolford - Kemptville

Brockville - Prescott

Cornwall - Morrisburg

Prescott et Russell

Smiths Falls - Perth - comté de Lanark Est

- comté de Est Ottawa Source : Environnement Canada

Dans les secteurs de Low - Wakefield, Papineauville - Chénéville et de la rivière du Lièvre, on prévoit plutôt des accumulations entre 30 et 50 centimètres jeudi et vendredi.

Environnement Canada prévient que ces quantités pourraient causer des inondations par endroit, particulièrement dans les basses terres de l’ensemble des secteurs.