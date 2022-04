Aux T.N.-O., Inuvik se prépare pour une saison touristique chargée

En ce qui nous concerne, ça s’annonce bien, nous recevons toutes sortes de demandes , explique Jackie Challis, la directrice du développement économique et du tourisme de la ville d’Inuvik.

Ce dernier mois, j’ai reçu au moins deux ou trois appels par jour de personnes planifiant leur venue cet été. Ce ne sont pas que des personnes qui pensent venir, mais qui organisent la logistique de leur venue.

La plupart des demandes viennent de personnes qui vivent dans le sud du Canada et qui souhaitent emprunter la route Dempster, affirme Mme Challis.

Jackie Challis, la directrice du développement économique et du tourisme de la ville d’Inuvik affirme recevoir beaucoup de demandes de futurs visiteurs. Photo : Karli Zschogner / CBC

De son côté, Parcs Canada dit aussi voir beaucoup d’intérêt pour des réservations dans certains de ses parcs éloignés de la région.

Ça va être une année très chargée , croit Kyle Mustard qui travaille pour l’agence et qui s’est rendu à un rassemblement sur le tourisme à Inuvik, la semaine dernière.

Parcs Canada travaille sur la logistique pour faire venir des élèves du primaire d'Inuvik et de Tuktoyaktuk à l'événement Pingo Pride prévu cette semaine et aux camps de jeunes en juin, qui ont tous les deux dû être interrompus pendant deux ans en raison de la pandémie.

Rendre à la communauté

Si tout se passe comme prévu, un nouvel office de tourisme, le Inuvik Welcome Center, sera ouvert en juin. En plus d’offrir des services aux visiteurs, il comprendra des bureaux et des espaces de vente au détail ainsi qu'un espace pour un marché arctique.

Le tourisme à Inuvik ne devrait pas nécessairement être basé sur le fait d’attirer le plus de visiteurs possible. Ça doit avant tout soutenir la communauté aux niveaux social, économique et culturel , note Mme Challis qui ajoute que la stratégie touristique de la ville est de regarder la pratique comme un outil pour le développement économique.

Kylik Kisoun Taylor, fondateur de Tundra North Tours, affirme qu'il a déjà reçu tellement de réservations qu'il doit refuser des gens. Photo : Karli Zschogner / CBC

Kylik Kisoun Taylor, qui a créé l'entreprise Tundra North Tours, affirme qu’il a déjà accepté tellement de réservations qu’il a dû refuser des demandes : On pourrait probablement arrêter de prendre des réservations aujourd'hui et on aurait un super été. On ne prend que ce qu’on peut vraiment bien faire.

M. Taylor, un bénéficiaire Inuvialuit, affirme que 90 % de ses employés sont des Autochtones de la région. Il affirme que les emplois locaux sont une grosse part du mandat de l’entreprise.

Les bénéfices doivent revenir à la communauté, dit M. Taylor. S’il n’y a aucun bénéfice pour les personnes qui vivent ici, ça ne va jamais être [une pratique] durable.

Il affirme qu’au fil des ans, il s’est éloigné de ce qu'il appelle le tourisme à l'emporte-pièce . Il s'adresse désormais davantage aux visiteurs qui recherchent des expériences plus longues et plus immersives. Parmi ses clients, il compte des écoles, des photographes et des groupes venus observer les oiseaux.

Nous avons dit non à de nombreuses personnes qui veulent juste qu'un gars local leur fasse faire un tour en bus. Je laisse ça à quelqu'un d'autre , ajoute Kylik Kisoun Taylor.

Avec les informations de Karli Zschogner