COVID-19 : l’Outaouais, Ottawa et l’est ontarien se préparent pour un blitz de vaccination

Les centres de vaccination en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien passent à la vitesse supérieure, alors que la 4 e dose du vaccin contre la COVID-19 est élargie à un plus grand nombre en Ontario comme au Québec .

Tandis que les indicateurs confirment une sixième vague du virus, les autorités de la santé publique d’Ottawa et de l’est ontarien se préparent à administrer la 4e dose du vaccin aux personnes de 60 ans et plus dès jeudi. En Outaouais, les personnes de 70 ans et plus peuvent depuis mercredi prendre rendez-vous pour obtenir leur dose de rappel supplémentaire.

La machine se remet en marche en Outaouais

Après une accalmie dans les centres de vaccination, les activités reprennent. Nency Heroux, la directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais, a constaté que le nombre de doses administrées a presque doublé au cours des derniers jours.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais avait jusqu’à récemment une vitesse de croisière d’environ 2000 vaccins par semaine. Or, pour lundi et mardi seulement, presque 2700 personnes se sont présentées dans un des centres de la région afin de recevoir, pour la majorité, une dose de rappel, a indiqué Mme Héroux.

La directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Outaouais, Nency Héroux Photo : Radio-Canada

On a de bonnes raisons de croire qu’on va franchir le cap du 5000, d’ici la fin de la semaine. [...] On voit effectivement que ça reprend , a déclaré Mme Héroux. [...] On doit revoir notre offre de rendez-vous parce qu'on était vraiment en décroissance marquée [de la vaccination]. Alors on s’ajuste en termes d’heure, de journée d’ouverture et d’équipes de travail, qui n’étaient plus demandées. Il faut se restructurer pour être capable d'accueillir le flow.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais a annoncé qu’il allait prolonger de quelques semaines , l'utilisation de son centre de vaccination du secteur de Buckingham.

En Outaouais, 57,8 % de la population en général ont reçu une troisième dose. Si le taux de vaccination est relativement élevé pour les populations à haut risque, il reste du travail à faire pour atteindre les personnes plus jeunes dans la région, estime Mme Héroux.

C’est quand même important d’indiquer que les personnes les plus impactées par la maladie, soit les 60 ans et plus, étaient au rendez-vous et ont reçu cette dose de rappe l, souligne la directrice de la campagne de vaccination.

La clientèle qu’on voit moins bien en dose de rappel, c’est la clientèle qu’on rejoignait moins bien aussi en vaccination tout court. [...] On parle des gens dans la trentaine, notamment, qui sont moins vaccinés , remarque Nency Héroux, qui croit qu’une nouvelle campagne d’information sur la vaccination serait utile à ce stade-ci.

Convaincre les jeunes, un défi aussi à Ottawa et dans l'est ontarien

À Ottawa et dans l’est ontarien, on se prépare également à augmenter la cadence de vaccination alors qu’environ 60 % de la population ont reçu une dose de rappel dans ces deux régions.

Tandis que la province de l’Ontario insiste sur le fait que cette 4e dose - ou 2e dose de rappel - offrira une couche supplémentaire de protection contre les variants Omicron et BA.2, le médecin hygiéniste en chef du Bureau de santé de l’Est ontarien (BSEO) constate lui aussi qu’il des efforts à déployer pour convaincre les 50 ans et moins.

Dr. Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste en chef du Bureau de santé de l’Est de l'Ontario (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

D’un côté, je suis satisfait parce que la population la plus vulnérable, les personnes de 60 ans et 70 ans et plus, ont un très bon taux de vaccination, avec 90 % de 3e dose. Mais j’ai été un peu déçu, surtout au niveau des personnes de 50 ans et moins , a déclaré le Dr Roumeliotis. On a eu des décès dans notre région de personnes de 50 ans. On veut augmenter la protection. On a de très bonnes données maintenant qui nous disent que la 3e dose augmente beaucoup plus le niveau et la durée protection que la 2e dose

Un ticket de sortie de la pandémie, dit un expert

Le Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston, met lui aussi de l'avant l'importance des doses de rappel.

La vaccination, c’est notre ticket de sortie de cette pandémie. Ça, c’est sûr. Le message qu’il faut retenir c’est : la vaccination est beaucoup plus importante que toutes les autres mesures de santé publique , mentionne-t-il. On parle beaucoup des masques, et d’autres mesures d’hygiène, mais la vaccination devrait venir en premier et au minimum trois doses.

Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston. Photo : Santiago Perez Patrigeon

« Avant, on parlait de deux doses. C’était suffisant. Mais on a Omicron depuis décembre et maintenant le BA.2, qui est le sous-variant Omicron. On sait que trois doses, c’est vraiment le minimum pour être protégé et éviter d’être hospitalisé et d’avoir une maladie grave. » — Une citation de Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston.

Par ailleurs, les récentes données des hospitalisations à Ottawa le confirment, rapporte la Dre Vera Etches, la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO).

La Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada

Nous avons maintenant les évaluations du mois de janvier et c’était clair, en janvier, que la population avec la troisième dose a eu moins de risque que la population avec deux doses pour les hospitalisations , a-t-elle indiqué.

Avec les informations de Frédéric Pépin et Patricia Sauzède-Bilodeau