Logement, tramway, et changements climatiques : les priorités de l’Outaouais et d’Ottawa

Marc Dorgeville, directeur général d’Entraide budgétaire Ottawa, souhaite que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ait une pensée particulière pour tous les citoyens qui ont des difficultés financières.

On sait que l’inflation a un impact beaucoup plus grand sur les personnes à faible revenu [ou à revenus fixes], puisqu’elles ont moins de marge de manœuvre , a-t-il expliqué en entrevue à Radio-Canada. Il faut que toutes les aides gouvernementales soient indexées sur l’inflation.

Marc Dorgeville, directeur général d’Entraide budgétaire Ottawa. Photo : Radio-Canada

Toute nouvelle initiative qui peut soutenir les aînés, les enfants, les personnes avec un handicap et les nouveaux arrivants sera aussi bien accueillie, poursuit M. Dorgeville. Il espère quelque chose qui va faire une différence chez ces personnes qui sont très souvent celles à faible revenu .

Plus d’investissement dans le logement abordable

Les ménages à faible revenu sont aussi ceux qui ont le plus de difficultés à trouver du logement à prix modique, rappelle François Roy, le coordonnateur de Logemen'occupe.

Les données du dernier recensement indiquent que tout près de 4000 ménages à faibles et modestes revenus à Gatineau consacrent plus de 80 % de leur revenu pour se loger, alors qu’un ménage ne devrait pas dépenser plus de 30 % de son revenu pour avoir un toit, dit-il. La liste d’attente pour l’obtention d’un logement à prix modique à l’Office d’habitation de l’Outaouais est au-delà de 1000 familles.

Ce sont tous des ménages qui sont à risque d’itinérance , soulève M. Roy. Si on veut véritablement s’attaquer à la crise du logement au Canada dans les grands centres urbains, il faut davantage investir dans du logement à prix modique et du logement social.

Le coordonnateur de l'organisme Logemen'occupe, François Roy (archives) Photo : Radio-Canada

« La crise est vraiment pire que jamais et, malheureusement, il ne se construit pas assez de logements pour répondre au besoin. » — Une citation de François Roy, le coordonnateur de Logemen'occupe.

Même son de cloche du côté d’Action Gatineau. Les besoins en logement sont criants à Gatineau alors que le taux d’inoccupation est parmi les plus bas au pays , peut-on lire dans un communiqué de presse.

Le gouvernement fédéral doit s’engager en faveur d’une augmentation du financement pour le logement abordable et travailler plus étroitement avec le gouvernement du Québec pour que ces sommes puissent avoir un impact dans la communauté gatinoise , avise-t-on.

Un engagement financier dans le tramway

Le transport collectif étant aussi un outil pour lutter contre la pauvreté, les attentes sont grandes dans la région pour une contribution fédérale dans la réalisation du tramway de Gatineau.

Le président du conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais (STO), Jocelyn Blondin, demande au gouvernement de Justin Trudeau de se prononcer rapidement et clairement. Plus on attend, plus la facture risque d’augmenter, a-t-il dénoncé.

On a besoin de 150 millions $ pour pouvoir poursuivre les travaux pour le tramway. L’important, c’est d’avoir un engagement du fédéral [...] et que les sous soient là pour continuer les travaux , milite-t-il.

Le conseiller municipal à Gatineau et président du conseil d'administration de la STO, Jocelyn Blondin, Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Action Gatineau, qui a fait des changements climatiques la pierre angulaire de sa dernière campagne électorale, attend aussi impatiemment la participation financière du fédéral.

« Il est plus que temps de doter Gatineau d’un système de transport en commun digne du 21e siècle. » — Une citation de Extrait du communiqué d'Action Gatineau

Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre GES sur notre territoire. Sans la réalisation du projet du tramway et son financement corollaire par le gouvernement fédéral, il est simplement inconcevable de penser que Gatineau pourra réduire suffisamment ses GES dans ce domaine , soutient Bettyna Bélizaire, conseillère du district du Plateau et vice-présidente de la Société de transport de l'Outaouais STO .

Bettyna Bélizaire, conseillère du district du Plateau à Gatineau et vice-présidente de la STO. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Ce sont des infrastructures comme le tramway qui permettront aux Gatinois de transformer leurs habitudes de vie et réduire leur impact climatique.

Du financement pour s’adapter aux changements climatiques

À ce sujet, Action Gatineau s’attend à ce que le fédéral offre du financement aux municipalités qui désirent s’adapter aux changements climatiques.

Anik Des Marais, conseillère du district de Mitigomijokan, rappelle que Gatineau a été frappée par une série d’événements météorologiques extrêmes (EME)entre 2017 et 2019. Ces aléas climatiques ont eu des conséquences au niveau du bien-être physique et psychologique des Gatinois, affirme-t-elle.

Une maison inondée de la rue Moreau, à Gatineau, le 16 mai 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

En augmentant le financement disponible pour les infrastructures vertes et naturelles ainsi que les technologies vertes , poursuit-elle, le gouvernement fédéral permettrait de diminuer la vulnérabilité de Gatineau face aux changements climatiques, tout en réduisant son impact écologique.

Avec les informations de Julien David-Pelletier