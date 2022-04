Le MTQ apportera des améliorations sur la route 169 à Roberval et Saint-Prime

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) va installer un feu de circulation d'ici l'été 2023 à l'intersection de la route 169 et de la route de Sainte-Hedwidge. Le MTQ entend aussi réduire de 90 à 80 km/h la vitesse permise dans la côte du Cran entre Saint-Prime et Roberval, un secteur où l'on déplore également de nombreux accidents .

La mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer, se réjouit de l'écoute du ministère des Transports du Québec MTQ dans ce dossier. Elle a notamment eu droit à une présentation dans les dernières semaines de la part du directeur général du ministère des Transports du Québec MTQ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau, Donald Boily.

Moi, pourquoi je suis contente, c’est qu’ils ont décidé de se positionner assez rapidement, je trouve que c’est important. Je pense qu’ils ont bien saisi l’urgence de se positionner. Ce que nous a dit M. Boily du ministère des Transports du Québec MTQ , lorsqu’il nous a rencontrés, c'est que ce sont de premières étapes, et puis qu'il y a une réflexion à plus long terme qui va s’engager , a-t-elle expliqué en entrevue mercredi après-midi.

La mairesse Bhérer dit avoir eu certains commentaires de camionneurs mécontents de la réduction de vitesse dans la côte du Cran, invoquant qu'ils devraient prendre un élan pour monter la côte quand la chaussée est glacée.

L’argument a été repoussé par le ministère des Transports du Québec MTQ qui s'occupe de l'entretien de la côte en hiver.

Par ailleurs, la municipalité de Saint-Prime a annoncé par communiqué mercredi après-midi que dorénavant les séances du conseil municipal seront diffusées sur Internet, à l'image de ce que font de plus en plus de municipalités.

La pratique s'est accentuée avec la pandémie, alors qu'il était impossible de tenir les séances en personne et d'accueillir les citoyens et les journalistes. Un système de visioconférence a été acheté à cette fin. Le nouveau système permettra également de publier les rediffusions des séances du conseil et d’enregistrer des capsules informatives.

De plus, le contenu du journal municipal et de la page Facebook sera bonifié dans l’optique d’améliorer les communications avec les citoyens.

