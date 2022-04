Au moins 370 infections au Canada et aux É.-U. liées à des huîtres crues de la C.-B.

Les symptômes d’une infection à norovirus comprennent des vomissements, nausées, diarrhée et crampes d’estomac, d'après les autorités sanitaires.

De l’État de Washington à la Floride en passant par Hawaii, au moins 91 personnes ont été infectées après avoir consommé des huîtres potentiellement contaminées, affirme le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC ) , dans une déclaration.

Le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC et la Food and Drug Administration indiquent continuer de tenter de déterminer l’ampleur de l’éclosion et de la distribution du produit à l’échelle du pays.

Près de 300 cas au Canada

Au Canada, au moins 279 personnes ont également été touchées par ces infections, majoritairement en Colombie-Britannique, mais aussi en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, d’après l’Agence de la santé publique du Canada (Agence de la santé publique du Canada ASPC )

Ces personnes ont été infectées entre la mi-janvier et la fin mars 2022 et aucun décès n’a été signalé, précise l’agence fédérale.

L’Agence de la santé publique du Canada a indiqué la semaine dernière qu’elle enquêtait sur des éclosions associées à des huîtres crues récoltées sur la côte est de l’île de Vancouver.

Entre février et mars, quatre avis de rappels d’aliments ont été émis au Canada auprès de commerçants et de restaurants pour la vente et le service de ces produits. Le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC a étendu ces avis aux restaurants et aux marchands de fruits de mer américains.

Les maladies gastro-intestinales aiguës telles que les infections à norovirus sont courantes en Amérique du Nord, souligne l'Agence de la santé publique du Canada ASPC . Les femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées ou immunodéprimées peuvent toutefois développer des complications.

L’agence recommande d’éviter de manger des huîtres crues ou partiellement cuites et de ne pas manger les produits visés par le rappel.

Avec des informations de la Presse canadienne