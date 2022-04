Un nouveau service d’autocar à bas prix débarque au Canada

L'entreprise allemande offre des liaisons à bas prix entre Toronto, Ottawa, Mississauga, Guelph, Kitchener, Waterloo et la région du Niagara.

Un voyage entre la Ville Reine et la capitale canadienne, par exemple, coûte une trentaine de dollars. Un billet Niagara-Toronto se vend à partir de 15 $.

Vous avez une prise, vous avez du wi-fi, vous avez de la place pour les jambes, le bus arrive à l'heure et c'est un bus tout neuf. C’est très confortable , vante le directeur général de FlixBus en Amérique du Nord, Pierre Gourdain.

Le service entre Ottawa et Toronto est assuré du jeudi au lundi, à raison d’un voyage par jour dans chaque direction. Les trajets Niagara-Toronto et Waterloo-Toronto sont desservis quotidiennement.

Ça fait plus de trois ans qu'on travaille sur ce lancement, ajoute M. Gourdain. Le marché s'est libéralisé, on a enfin l'occasion de rentrer et on a bien préparé notre coup.

Pierre Gourdain, directeur général de FlixBus au Canada et aux États-Unis, lors du lancement du service à Los Angeles en 2018. Photo : Getty Images / Frederick M. Brown

En décembre 2020, le gouvernement Ford a aboli un système de permis qui empêchait les exploitants d’autocars de desservir un même trajet.

Un marché ouvert et déréglementé offre davantage de possibilités de combler les lacunes de service en permettant à plusieurs exploitants d'offrir des services sur n'importe quel trajet , soutient par courriel une porte-parole de la ministre ontarienne des Transports, Caroline Mulroney.

La province continuera de travailler avec l'industrie afin d'améliorer le transport entre les collectivités et d’offrir plus de choix aux Ontariens , ajoute-t-elle.

Qui remplacera Greyhound au Canada?

Frédéric Dimanche, directeur de l'École de Tourisme de l'Université Ryerson, dit avoir déjà utilisé ce service d’autocar en Europe. On peut aller de la Pologne jusqu'au Portugal en roulant avec FlixBus. Presque tous les pays sont couverts , affirme-t-il.

« On sait bien qu'il y avait Greyhound, qui n'a pas bien fonctionné après des années d'activité, donc on avait véritablement besoin d'un nouvel acteur. » — Une citation de Frédéric Dimanche, directeur de l'École de Tourisme, Université Ryerson

L'expert estime que cette percée au Canada permettra de combler un vide laissé par Greyhound, tout en séduisant une clientèle plus jeune, consciente de son budget et de son empreinte écologique.

Frédéric Dimanche, directeur de l'École de Tourisme de l'Université Ryerson Photo : Radio-Canada

Mais la société allemande n'est pas seule à envisager une telle expansion. D'autres concurrents veulent desservir le marché canadien, comme Rider Express, qui offre des trajets en Ontario depuis l’an dernier.

Le transporteur saskatchewanais, qui compte une vingtaine d’autocars dans sa flotte, couvre aussi toutes les provinces de l’Ouest.

Nous voulons être un service pancanadien, y compris dans les régions qui sont moins rentables , affirme le président et propriétaire de Rider Express, Firat Uray.

Firat Uray est propriétaire de Rider Express, un service d'autocar lancé en 2017 qui dessert les provinces de l'Ouest et l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Megabus dit aussi bonifier ses trajets Toronto-Kingston-Ottawa, Toronto-Montréal et Toronto-Niagara, citant une forte hausse de la demande. L’entreprise reprendra ses trajets transfrontaliers à compter du 11 mai prochain.

Des liaisons transfrontalières cet été

Pierre Gourdain de FlixBus s’intéresse aussi au marché québécois, malgré les embûches.

« Malheureusement, le Québec est assez protectionniste. » — Une citation de Pierre Gourdain, directeur général de FlixBus en Amérique du Nord

Si on réussit à obtenir les autorisations et à trouver des partenaires, on aimerait bien un jour qu'il y ait des FlixBus qui partent de Toronto et d’Ottawa directement vers Montréal , dit-il.

FlixBus compte aussi offrir cet été des liaisons vers New York et Chicago, ainsi qu’un trajet reliant Seattle et Vancouver.