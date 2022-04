À 101 ans, l’ancienne mairesse Hazel McCallion continue sa vie active

Ancienne mairesse de Mississauga et centenaire, Hazel McCallion a vu son mandat renouvelé mercredi pour trois ans au conseil d’administration de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Mme McCallion y est administratrice et représentante fédérale depuis 2017. Responsable de cette nomination, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, assure dans un communiqué que la doyenne continue à jouer un rôle important dans la supervision et la direction du plus grand aéroport au Canada .

Hazel McCallion demeure par ailleurs conseillère spéciale à l’Université de Toronto depuis 2015.

Elle a dirigé la Ville de Mississauga durant 36 ans, entre 1978 et 2014.