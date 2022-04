Deux policiers de Vancouver suspendus après avoir menotté une Autochtone de 12 ans

Les deux officiers du Service de police de Vancouver qui ont arrêté un Autochtone et sa petite-fille en 2019 dans une succursale de la Banque de Montréal (BMO) sont suspendus.

La décision a été publiée mercredi.

Maxwell Johnson, alors âgé de 56 ans, était un client depuis 2014 à la Banque de Montréal BMO . Le 20 décembre 2019, l’homme de la Première Nation de Heiltsuk a voulu ouvrir un compte pour sa petite-fille de 12 ans. Il avait présenté leurs cartes de statut d'Indien émises par le gouvernement, son certificat de naissance et la carte médicale de la jeune fille.

Des manifestants à la Banque de Montréal au coin des rues Burrard et Dunsmuir à Vancouver, où des employés sont accusés de profilage racial contre une famille autochtone. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Une employée de la banque s’est alors montrée méfiante et a appelé le 911. Ils ont par la suite été menottés, puis relâchés dans l’heure qui a suivi l’arrestation.

D’après l’enquête disciplinaire, les deux officiers ont fait l’usage d’une force oppressive envers Maxwell Johnson et sa petite-fille. L’arrestation et le menottage ont été entrepris sans motif raisonnable et probable , affirme l’ex-juge Brian Neal.

« Deux personnes vulnérables d’origine autochtone ont inutilement été mises dans une situation traumatisante et épeurante. Elles ont eu le sentiment d’avoir été traitées injustement par la police. » — Une citation de Brian Neal, juge à la retraite responsable de l'enquête disciplinaire

Brian Neal ajoute que les deux officiers ont agi de manière imprudente lors de l’arrestation. Ils ont utilisé une force injustifiée lorsqu’ils ont menotté les deux individus, ajoute-t-il. Selon l’enquête disciplinaire, ceci constitue un abus d'autorité.

Depuis, le Service de police de Vancouver a changé sa politique sur l'utilisation des menottes par ses officiers.

Brian Neal exige que les deux policiers suivent à nouveau une formation policière. L’ex-juge demande aussi qu'ils s'excusent pour leur comportement. La Première Nation de Heiltsuk les a d’ailleurs invités sur leur territoire pour présenter des excuses.

D’après la cheffe élue de la Première Nation, Marilyn Slett, il s’agit d’une décision symbolique qui représente le combat contre le racisme systémique .

Les actions disciplinaires ont été imposées à la mi-mars et les policiers concernés ont 20 jours ouvrables pour demander une révision de l’enquête.

Avec les informations d'Angela Sterritt