Une nouvelle loi pour attirer des travailleurs qualifiés en Saskatchewan

La Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre et les pratiques d'enregistrement équitables vise à réduire les obstacles rencontrés par les travailleurs qualifiés lorsqu'ils cherchent à faire reconnaître leurs compétences, explique le gouvernement par voie de communiqué.

Cette nouvelle loi souhaite faire en sorte que les employeurs aient un meilleur accès à une main-d'œuvre qualifiée.

Elle aidera les employeurs à pourvoir des postes dans un certain nombre de secteurs clés, comme les soins de santé, la construction et les nouvelles technologies.

Selon le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle, Jeremy Harrison, cette nouvelle loi répondra aux exigences de l'économie croissante de la Saskatchewan.

Il est important que nous développions notre main-d'œuvre actuelle et que nous recrutions au pays et à l'étranger afin d'attirer davantage de travailleurs qualifiés dans la province , a déclaré M. Harrison.

Cette loi appuie les objectifs de la Saskatchewan, qui consistent à faire passer la population provinciale à 1,4 million d'habitants et à créer 100 000 emplois d'ici 2030.

« Cette nouvelle loi sera la plus complète du genre et fera de la Saskatchewan une destination de choix pour les professionnels et les gens de métier qualifiés. »