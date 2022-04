Mission Rivière avance une solution pour gérer la plage du Malin cet été

Mission Rivière propose de créer un organisme à but non lucratif (OBNL) pour gérer le site durant la saison 2022.

On veut mettre en place un organisme à but non lucratif OBNL rapidement afin d’ouvrir la plage en 2022, que la situation ne soit pas bloquée légalement. C’est une démarche qui est en parallèle du processus judiciaire , explique Sylvain Arbour, vice-président du comité Mission Rivière, créé pour conserver l'accès à la plage aux citoyens.

Un litige en cour civile rend incertain l’accès estival à cette plage de la rivière Bonaventure, fortement fréquentée pour la baignade.

La pourvoirie Camp Bonaventure, qui est propriétaire du plage du Malin et l'entreprise Le Malin de la rivière Bonaventure dont le stationnement ne s'entendent pas sur les droits de gestion des lieux.

À cause d'une injonction prononcée dans le dossier, l'entreprise Le Malin ne pourra pas assumer la gestion du site cette année avant la fin des procédures judiciaires ou à moins d'une entente entre les deux parties.

Sylvain Arbour, vice-président de Mission Rivière, craint que les procédures judiciaires entre les deux parties s’étalent jusqu’à l’automne. Il espère qu’une gestion du site sera quand même assurée cet été.

Une proposition d'entente a été déposée aux deux parties.

L'entreprise le Malin de la Rivière Bonaventure est située tout près du rapide Malin. Photo : Radio-Canada

Avec ou sans infrastructure pour les accueillir, des personnes vont quand même se rendre à la plage, ce qui pose des enjeux de sécurité, selon Sylvain Arbour.

« Si on veut que le site soit propre et sécuritaire, il y a avantage à ce que ça soit géré par quelqu’un. » — Une citation de Sylvain Arbour, vice-président de Mission Rivière

Le Camp Bonaventure a des responsabilités au niveau des assurances, alors ça causerait des problèmes. La pourvoirie aurait une responsabilité à assumer , fait valoir le porte-parole de Mission Rivière.

Le Malin de la rivière Bonaventure est en train d'analyser la proposition du comité.

Par ailleurs, l'entreprise récréotouristique demande toujours au Camp Bonaventure de lui céder une servitude sur le terrain afin qu'elle en obtienne la responsabilité.

De son côté, le Camp Bonaventure n'a pas répondu à nos appels.