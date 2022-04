Premier contact : confronter ses préjugés en allant à la rencontre des Autochtones

Avec le rappeur et acteur Samian comme guide, six personnes du Québec sont allées confronter leurs préjugés envers les peuples autochtones en vivant une immersion de 18 jours dans différentes communautés de la province. Leur aventure est racontée dans la série documentaire Premier contact, diffusée à partir de mercredi soir sur les ondes de Canal D.

Il s’agit d’un concept calqué sur la série australienne First Contact, diffusée en 2014 et reprise dans une émission anglophone en 2018 et 2019. Les trois femmes et les trois hommes choisis pour Premier contact ont entre autres rencontré les peuples atikamekw, abénakis et la communauté anichinabée de l’Abitibi et de la Haute-Gatineau, ainsi que des membres la population autochtone urbaine de Montréal.

Samian, artiste multidisciplinaire originaire de la communauté de Pikogan, accompagne les six Québécois et Québécoises dans leur voyage à travers la province. Photo : Canal D

Des stéréotypes ancrés dans certains esprits

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, certains des préjugés émis par les participants et participantes avant leur aventure peuvent faire sursauter en 2022, alors que le Canada est depuis quelques années engagé dans un processus de réconciliation avec les Premières Nations.

Quand je pense à un Autochtone aujourd’hui, c’est les plumes et les tipis , affirme l’une des participantes dans la vidéo, alors qu’une autre lance : Je pensais qu’on les avait tous éliminés, honnêtement.

Mais selon Jean-François Martel, réalisateur de la série, de telles idées préconçues ne sont pas rares au sein de la population québécoise. Je peux être en désaccord avec ce qu’ils disent, mais ils ont eu le courage de le dire à un moment de l’histoire où l'on sait bien qu’il y a des choses qui ne se disent pas , explique-t-il au bout du fil.

Ce sont des gens qui n’avaient pas peur de parler de certains préjugés qui flottent autour d’eux, même si ce ne sont pas des préjugés auxquels ils croient fermement. Ils avaient des questions franches, comme sur l’impôt ou la négociation des territoires, des questions que, j'en suis sûr, beaucoup de Québécois se posent.

Les six participants et participantes de la série s'entretiennent avec Jacques T. Watso, membre du Conseil des Abénakis d'Odanak. Photo : Canal D

Créer des ponts sans tomber dans le voyeurisme

Jean-François Martel affirme que l’équipe de tournage et les six volontaires ont eu un bon accueil des peuples autochtones, malgré le risque que leur démarche soit mal comprise ou perçue comme une espèce de voyeurisme malsain.

On ne voulait pas faire un show de téléréalité, on voulait faire un vrai documentaire, avec des gens qui vivent des choses authentiques. Tout ce qu’on a fait en préproduction visait à s’assurer que, malgré la présence des caméras, on pourrait occasionner de vraies rencontres entre les gens , explique-t-il.

Le fait que la boîte Nish Media, qui produit la série, soit une entreprise autochtone a certainement aidé à faciliter les contacts, selon le réalisateur. Nish Media jouit d’une certaine confiance auprès des communautés autochtones. Je crois que tout le monde a vu que le projet était entre bonnes mains.

« Les [peuples autochtones] ont été tellement chaleureux et sympathiques. Ils étaient prêts à écouter des préjugés parfois assez forts et à y répondre. » — Une citation de Jean-François Martel, réalisateur de Premier contact

M. Martel affirme avoir été touché par le changement qu’il a observé chez les participants et participantes au fil de leurs rencontres. Les trois épisodes de 45 minutes de Premier contact seront diffusés à partir de mercredi, à 19 h, sur les ondes de Canal D.