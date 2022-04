Les semi-remorques bannis du centre-ville de Hamilton

Les chauffeurs de semi-remorques circulent régulièrement au centre-ville de Hamilton et passent près de l’hôpital général de Hamilton. Il y a quelques mois, Hamilton Health Sciences, qui gère l’hôpital, a demandé au conseil municipal de rediriger les camions lourds afin de les éloigner de l’hôpital.

Nous faisons face à l'une des pires pollutions atmosphériques du pays, conséquence directe du fait que les camions industriels économisent huit à 10 minutes sur leur trajet et passent au centre-ville au lieu de le contourner, a déclaré devant le comité Leah Avery, une résidente du centre-ville de Hamilton. La vie des habitants du centre-ville, des petits enfants, ne vaut-elle pas huit à 10 minutes?

Brian Hollingworth, directeur des transports, de la planification et du stationnement de la Ville, a déclaré que la transition prendra un certain temps. [Le changement] ne sera pas immédiat , a-t-il déclaré.

Ce n'est pas comme [allumer] un interrupteur. Il y a beaucoup de travail à faire en termes de signalisation, de cartographie. Nous devons mettre à jour tous les règlements, donc nous voulons faire approuver le réseau, puis tout cela sera démarrer.

Cela signifie que les camions à cinq essieux ou plus devront passer par la rue Burlington, la promenade Red Hill Valley et l'autoroute Queen Elizabeth Way. Les camionneurs qui effectuent des livraisons au centre-ville seront toujours autorisés à y circuler.

Or, selon Nrinder Nann, conseiller municipal, un équilibre doit être rétabli entre le développement social et le développement économique à Hamilton.

Les résidents confus et fatigués

Selon Mme Avery, la circulation de camions lourds dérange les résidents du centre-ville. Quand je parle à mes voisins, on est confus et on est fatigués , dit-elle.

Devant le comité, Mme Avery a fait référence à la pollution sonore continue qui affecte la région, ainsi qu'aux autres dangers liés à la présence de camions lourds dans les quartiers.

Un changement majeur

Jason Farr, conseiller municipal du quartier 2, explique qu’il s’agit d’une décision qui aura un grand impact sur la vie et le travail des camionneurs. Il s'agit d'un changement majeur dans la façon dont les camionneurs fonctionneront dans notre communauté et en particulier dans le bas de la ville. J'ai entendu de nombreux collègues - passés et actuels - parler de l'angoisse et de graves problèmes de sécurité [dans ce secteur].

De son côté, M. Nann affirme que la nouvelle réglementation permettra aux résidents du centre-ville de mieux respirer. L'équilibre entre le développement social, environnemental et économique dans notre municipalité doit être maintenu afin de faire avancer les meilleures stratégies pour la ville.

Le conseil municipal doit toujours ratifier la décision prise lundi par le comité des travaux publics.

Avec des informations de CBC News