Si on met fin abruptement à l’état d'urgence, « on va tuer du monde », dit Luc Boileau

Il témoignait mercredi en commission parlementaire en faveur du projet de loi 28 qui prolonge certains pouvoirs exceptionnels du gouvernement jusqu'au 31 décembre 2022.

Selon le Dr Boileau, le gouvernement a besoin de ces pouvoirs transitoires pour maintenir à flot le système de santé; ils permettraient notamment de continuer à faire appel à des travailleurs temporaires.

Dans un échange avec la députée indépendante associée au Parti conservateur du Québec, Claire Samson, l'expert en santé publique a dit qu'il fallait être réaliste .

« Si on arrête tout ça en ce moment, on va aller vers des risques énormes pis on va tuer du monde. Il faut quand même être réaliste. »