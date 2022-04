De nombreuses absences dans les écoles attribuables à la COVID-19

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon les plus récentes données  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement, le pourcentage d’absence partout au Québec dans les écoles est de près de 2 % des élèves et de 1,36 % pour ce qui est des enseignants.

À titre de comparaison, les taux d’absentéisme étaient d’environ 5 % chez les élèves lors de la cinquième vague, et de 2,3 % chez les enseignants.

Les enseignants sont brûlés

Une secrétaire dans une école de Québec confirme que les enseignants ont une lourde tâche sur les épaules, en plus de devoir parfois faire face aux mêmes au coronavirus.

Nadine Saint-Pierre montre les horaires du personnel enseignant dans son école. Une vingtaine de personnes sont absentes mercredi. Photo : Radio-Canada

Mes enseignants sont brûlés. Ils viennent parfois en pleurant. Ça demande beaucoup d’adaptation , souligne Nadine St-Pierre de l’école de La Seigneurie.

Mercredi, ce sont 28 membres du personnel qui doivent s’absenter en raison de la COVID-19 sur 100.

Une chance que les stagiaires et ceux qui n’ont pas de tâche complète sont là, ils me sauvent la vie , illustre-t-elle. Les enseignants présents sont aussi appelés à en faire plus pour combler les absences.

La directrice adjointe de cette école, Marie-Ève Lefebvre, souligne que cette situation demeure un défi, même si les écoles en ont vu d’autres depuis le début de la pandémie.

Les membres du personnel savent qu’ils peuvent compter sur nous. On discute, on trouve des modalités. On évalue chaque situation selon le cas , indique-t-elle.

D’après la directrice adjointe, grâce au travail de tous les employés, la qualité de l’enseignement pour les élèves qui sont sur place ne souffre pas de ces difficultés.

Moins de services aux élèves

La situation est similaire dans les autres écoles de Québec.

On manque d’enseignants. Ensuite, ce sont les autres collègues qui remplacent, et eux ne sont pas remplacés, donc il y a des manques à ce niveau-là aussi , fait valoir Anne-Marie Desrosiers, enseignante au primaire.

Anne-Marie Desrosiers est enseignante au primaire. Photo : Radio-Canada

Ça ajoute beaucoup de stress. Et quand je remplace dans une classe, je dois reprendre durant ma soirée les courriels importants à envoyer aux parents et ma préparation pour les autres jours de la semaine , poursuit-elle.

Une enseignante du collégial est venue en renfort dans les écoles secondaires au cours des deux dernières années.

Je n’ai pas de tâche à temps plein, en ce moment, mais les besoins sont si grands que je finis par travailler à temps plein , souligne Annie Bernard, qui enseigne le français.

Elle estime que même si tout le monde y met du sien, les élèves n’ont pas toujours accès aux mêmes services qu'avant. Si je dois remplacer en chimie, je suis chanceuse, les enseignants m’envoient les choses à faire, mais c’est certain que je ne peux pas répondre aux questions comme je peux le faire dans ma spécialité , donne-t-elle comme exemple.

Annie Bernard est enseignante au secondaire depuis deux ans. Elle vient en renfort dans le réseau public, alors qu'elle enseigne normalement au cégep. Photo : Radio-Canada

Les deux enseignantes espèrent que la transmission du virus diminue rapidement, pour que les écoles puissent souffler un peu ; les enseignants, comme les élèves.

Avec les informations d'Alexane Drolet