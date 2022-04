Allégations de racisme : Hockey Outaouais défend sa gestion des plaintes

On fait aussi de l’information en format collation.

La directrice des communications de Hockey Outaouais, Claudine Bourgeois, précise que les parents et les joueurs [des équipes concernées] ont été rencontrés afin d’être sensibilisés au racisme .

Dans ces rencontres, il a été mentionné haut et fort que le racisme, ça ne passe pas auprès de Hockey Outaouais.

Sous la recommandation de Hockey Québec, l'organisme dit avoir dirigé les joueurs visés à porter plainte directement sur leur site internet, sous l’onglet Je porte plainte .

L'onglet «Je porte plainte» est le moyen recommandé par Hockey Québec et par Hockey Outaouais pour dénoncer. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

C’est un processus externe et indépendant qui analyse les plaintes. C’est la meilleure façon. Des sanctions nécessaires seront portées, au besoin , ajoute Mme Bourgeois.

Elle n’a pas pu chiffrer le nombre de plaintes concernant des allégations de racisme sur les patinoires de la région. Par contre, à l’heure actuelle, aucune sanction n’a été portée contre les personnes qui auraient proféré des insultes à caractère raciste.

On n’est pas en mesure de prouver qui a posé ces gestes-là. Tant qu’on n’a pas un aveu ou une preuve, on ne peut pas imposer de sanctions.

Claudine Bourgeois, de Hockey Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

Prévenir plutôt que guérir

À travers ce processus, l’organisation assure mettre les efforts pour que de telles actions cessent.

On fait tout en notre pouvoir pour éviter que ça se reproduise. On va continuer à faire de la sensibilisation , ajoute Claudine Bourgeois.

David Godwin a été le premier hockeyeur de l'Outaouais à raconter son histoire (archives). Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Le président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire de la Ville de Gatineau, Steven Boivin, a commenté le dossier lors d’une rencontre mercredi après-midi.

Il a mentionné avoir entrepris des discussions avec sa collègue Tiffany-Lee Norris Parent, présidente de la Table de concertation du vivre-ensemble et de l'immigration.

Nous souhaitons collaborer et proposer des pistes de solutions. [...] Nous nous pencherons sur les moyens que la Ville de Gatineau peut mettre en place pour soutenir les organisations à se doter et à faire respecter un cadre sur l'éthique.

Celui qui est également conseiller municipal du district d'Aylmer a ajouté que cette discussion aura lieu le 1er juin, soit lors de la prochaine rencontre de la Commission.

Pour aider à enrayer les événements racistes et discriminatoires au sein d’une organisation, le directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales, Fo Niemi, recommande d’aller au-delà des cas particuliers .

Tout d’abord, selon lui, il est de la responsabilité de chaque équipe d’assumer ses responsabilités par rapport à la sécurité des jeunes . Ici, il spécifie qu’il est question de la sécurité psychologique, de la sécurité physique et de la dignité des sportifs.

Il faut se doter d’une politique et d’une façon de faire qui va au-delà des réactions spontanées. Le but est d’avoir des résultats durables , dit-il.

« Il faut arriver rapidement avec des messages de dénonciation ferme. Après ça, l’organisation doit montrer qu’elle veut aller jusqu’au bout, non seulement pour crever l’abcès, mais aussi pour protéger [ces jeunes] à l’avenir. » — Une citation de Fo Niemi, directeur général, Centre de recherche-action sur les relations raciales

Fo Niemi, directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales (archives) Photo : Radio-Canada

Les gens veulent sortir de l'ombre

En dehors de Hockey Outaouais, les incidents à caractère raciste ont fait les manchettes au cours des derniers mois. Dans la Ligue américaine de hockey, un joueur a été suspendu 30 matchs le 21 janvier pour un geste raciste à l’endroit du Québécois Bokondji Imama.

Quelques jours plus tard, le calibre de jeu inférieur, la East Coast Hockey League ECHL , a été éclaboussé par un autre scandale.

Pendant ce temps, divers mouvements, dont l’Alliance pour la diversité au hockey, travaillent d’arrache-pied pour que l’importance de la lutte contre le racisme soit reconnue au cœur de notre sport national.

«Je me sentais mal, c’est pas quelque chose que j’apprécie. Ça enlève le plaisir de jouer au hockey», a raconté Blesson Ethan Citegetse (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Selon Fo Niemi, les hockeyeurs victimes de racisme osent maintenant dénoncer, ce qui n’a pas toujours été le cas.

C’est un peu comme le mouvement #MeToo, les gens ne se sentent plus isolés. Ils osent en parler. Ils veulent sortir de l’ombre et dénoncer.

« Le hockey est un sport qui s’adapte aux changements sociaux. Il faut le voir comme une occasion de pouvoir amener des changements positifs à long terme. » — Une citation de Fo Niemi, directeur général, Centre de recherche-action sur les relations raciales